Wstrząsające wyznanie słynnego tenisisty. "To niekończący się koszmar"

- Moje codzienne życie nie jest takie, jakbym chciał. Nie mogę grać w piłkę nożną czy w padla. To straszne. Zabrano mi szansę robienia tego, co kochałem najbardziej - wyznał Juan Martin del Potro. Mistrz US Open sprzed 15 lat niezwykle boleśnie odczuwa skutki kontuzji doznanych w trakcie kariery. Mimo to podjął się jeszcze jednego wyzwania i chce w wielkim stylu pożegnać się z kibicami. Zaangażował w to Novaka Djokovicia.

