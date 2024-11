Trudne chwile rywalki Świątek. Ujawniła wielki sekret, a teraz to

Marketa Vondrousova z całą pewnością przystępowała do rywalizacji w tym roku z dużą nadzieją, bo i powodów zdecydowanie nie brakowało. Czeszka w 2023 roku osiągnęła życiowy sukces, wygrywając Wimbledon, a potem jeszcze grała w ćwierćfinale US Open oraz w WTA Finals (odpadła w grupie po porażkach z Igą Świątek, Coco Gauff i Ons Jabeur). Awansowała też w pewnym momencie nawet na najwyższe w karierze szóste miejsce w światowym rankingu.

Vondrousova rozczarowana i kontuzjowana

Niestety ten sezon nie miał dla niej zbyt wiele wspólnego z poprzednim. Czeszka poważną wpadkę zanotowała już podczas Australian Open, gdy już w pierwszej rundzie wyeliminowała ją Ukrainka Dajana Jastremska. Później nie było wiele lepiej. Odrobina nadziei odżyła, gdy Vondrousova awansowała do ćwierćfinału Roland Garros, gdzie została wyeliminowana przez Igę Świątek. Jednak wszystko zdefiniować miał Wimbledon. I to zrobił. Niestety dla Czeszki.

Obrończyni tytułu sprzed roku odpadła już w pierwszej rundzie z Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro (4:6, 2:6). Kosztowało ją to masę punktów rankingowych i ogromny spadek. Później okazało się, że był to jej ostatni mecz w roku. Czeszka musiała poddać się operacji barku, co kosztowało ją udział w igrzyskach w Paryżu, US Open, a w efekcie całą drugą połowę sezonu. Ostatecznie skończyła go na aż 39. miejscu w rankingu WTA.

Czeszka pokazała niepokojące zdjęcie. Smutny symbol smutnego roku

Koniec złych wieści? Niestety nie. Vondrousova wstawiła w poniedziałek 25 listopada relację na Instagramie. Widzimy na niej zdjęcie ze szpitala, na którym Czeszka trzyma swego obecnego partnera Andrew Paulsona za rękę, a całość podpisana jest "dzielny mężczyzna". Paulson także jest czeskim tenisistą, choć o dwa lata młodszym od 25-latki i o wiele mniej utytułowanym. To obecnie 497. zawodnik rankingu ATP.

Nie wiadomo co dokładnie stało się Czechowi, że trafił do szpitala. Vondrousova nie zdradziła szczegółów, niemniej czuwa przy swoim partnerze, a kibicom pozostaje życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia. Mistrzyni Wimbledonu 2023 raptem kilka dni wcześniej ujawniła, że jest w związku z 23-latkiem. Vondrousova w tym roku rozstała się z dotychczasowym mężem Stepanem Simkiem, byłym tenisowym talentem, którego karierę przerwały kontuzje.