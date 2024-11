W Rosji rozgoryczenie po sukcesie Włochów. Grożą odebraniem trofeum

Włochy miały ostatnio wiele powodów do świętowania za sprawą swoich tenisistek i tenisistów. Żeńska reprezentacja tego kraju triumfowała w Billie Jean King Cup. W półfinale wyeliminowała Polskę z Igą Świątek w składzie, a w finale okazała się lepsza od Słowacji. Nieco później do gry przystąpili panowie w Pucharze Davisa. Turniej również zakończył się wygraną Włochów, którzy decydującej konfrontacji ograli Holandię. Ich wynik jest jednak mocno kwestionowany w Rosji.

Rosjanie zdegustowani. Przypomnieli o Sinnerze. "Realna groźba"

O sukcesie Włoch rozpisuje się tamtejszy portal sport-express.ru. - Zaledwie kilka dni przed zwycięstwem mężczyzn Włoszki w tym samym miejscu, w Maladze, zdobyły drużynowe mistrzostwo świata kobiet - Billie Jean King Cup. Ostatni raz taki mistrzowski dublet wywalczyła reprezentacja Rosji, która, przypomnijmy, od 2022 roku jest zawieszona w rozgrywkach drużynowych - zauważono. Serwis zwraca jednak uwagę, że triumf w Pucharze Davisa wkrótce może zostać Włochom odebrany. Dlaczego?

Chodzi o sprawę lidera włoskiej ekipy i lidera rankingu ATP - Jannika Sinnera, który w Maladze wygrał wszystkie mecze, w których wystąpił. - Kapitan drużyny Filippo Volandri zaryzykował i postawił na Sinnera. Dlaczego podjął ryzyko? Nie zapominajmy, że Jannik gra ostatnio pod realną groźbą dyskwalifikacji za doping, czego nie można lekceważyć - stwierdzili Rosjanie.

"Puchar Davisa powinien być zagrożony". Rosjanie straszą Włochów

W organizmie Sinnera w marcu tego roku wykryto niedozwoloną substancję - clostebol. Włoch nie został jednak zawieszony, ponieważ wyjaśnił, że trafiła do niego nieumyślnie. Miał ją stosować jego masażysta, by przyspieszyć gojenie rany, przez co doszło do zakażenia przezskórnego. Brak bardziej stanowczej reakcji ze strony Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA) wywołał szereg kontrowersji. Rosjanie napisali nawet o "podwójnych standardach".

Sport-express.ru przypomniało jednak, że z decyzją ITIA nie zgadza się Światowa Agencja Antydopingowa (WADA), która zaskarżyła ją do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS). Jeżeli CAS przychyli się do wniosku WADY, Sinner zostanie pozbawiony wywalczonych od marca trofeów. - Oznacza to, że zdobyty przy jego bezpośrednim udziale Puchar Davisa powinien być zagrożony. Wielu pamięta, jak nieco ponad dziesięć lat temu hiszpański kolarz Alberto Contador wygrał Giro d'Italia w trakcie śledztwa, a następnie został pozbawiony tytułu. Nie sposób też nie wspomnieć o sprawie dopingowej rosyjskiej łyżwiarki figurowej Kamili Walijewej - wyliczali Rosjanie.