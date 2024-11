Historyczny triumf w Pucharze Daviesa! Tego nie było od pół wieku

W drodze do końcowego triumfu w Billie Jean King Cup reprezentacja Włoch poradziła sobie między innymi z kadrą Polski. Włoszki były zdecydowanymi faworytkami tamtego starcia, ale w decydującym meczu deblowym Polkom udało się je nastraszyć. W finale reprezentantki Włoch zmierzyły się z sensacją turnieju - Słowacją - i zdemolowały swoje przeciwniczki.

