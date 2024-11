Rymanowski chciałby zapytać Świątek o jedną rzecz. "Jest blokada"

"Dziękuję za ten sezon. Przede wszystkim sobie i mojemu zespołowi, bo był to kolejny wspaniały rok. To sezon nie bycia suberbohaterką i akceptacji tego, mierzenia się z nowymi wyzwaniami, ciężkiej pracy, doceniania kamieni milowych i przekraczania kolejnych granic. Przede wszystkim jednak kończę ten rok z ogromną satysfakcją i dumą ze swojej siły, wytrwałości i osiągnięć, które mówią więcej niż jakiekolwiek słowa" - przekazała Iga Świątek na Instagramie we wpisie, w którym podsumowała zakończony dla niej sezon na tenisowych kortach.

Czy w związku z tym będzie można spodziewać się jakichś wywiadów z Igą Świątek, w których tenisistka opowiedziałaby o całym sezonie, igrzyskach olimpijskich w Paryżu czy zmianie trenera przed WTA Finals? Trudno powiedzieć. Nie jest tajemnicą, że Świątek nie należy do najbardziej medialnych zawodniczek w tourze i rzadko udziela obszernych wywiadów. Wielu ekspertów i kibiców nie raz apelowało większą otwartość tenisistki i jej sztabu.

W trakcie sezonu komentator Lech Sidor zwracał uwagę na brak komunikacji ze strony sztabu Świątek. Wskazywał m.in. na różne plotki dotyczące współpracy tenisistki z Darią Abramowicz. - Ja bym chciał, żeby któregoś pięknego dnia Iga powiedziała i wyjaśniła w krótkich zdaniach wszystkie te spekulacje, insynuacje nt. tego, jak te dwie panie funkcjonują. Nie oszukujmy się. Plotek na ten temat jest cała masa i może taka stanowcza wypowiedź ucięłaby wszystkie spekulacje - mówił.

Bogdan Rymanowski powiedział o potencjalnej rozmowie z Igą Świątek

Chęć przeprowadzenia rozmowy z Igą Świątek zgłosił Bogdan Rymanowski. - Myślałem o rozmowie z Igą Świątek. Wydaje mi się, że gdyby ona się otworzyła, gdyby to ciśnienie spadło, gdyby poczuła się bezpiecznie i ta rozmowa wyglądała trochę jak kozetka u psychoterapeuty, to byłaby to fenomenalna rozmowa. Ja chciałbym dowiedzieć się, co w Idze jest, co czasami ją blokuje - mówił Rymanowski w programie "Dwa Fotele".

- Ona ma rewelacyjny potencjał. Jest już wybitną sportsmenką, wybitną polską tenisistką, ale wydaje mi się, że ciągle jest jakaś blokada. Czy to jest blokada fizyczna? Czy to jest blokada mentalnościowa? Czy jednak psychiczna? Nie wiem - podsumował.

A kiedy Iga Świątek wróci do gry? Polka jeszcze chwilę odpocznie, a w dniach 19-22 grudnia wystąpi w pokazowym turnieju World Tennis League w Abu Zabi. Tydzień później przeniesie się do Australii, gdzie będzie rozgrywany turniej United Cup.