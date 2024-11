Pokonała Świątek, a potem odezwała się do świata. "Muszę to powiedzieć"

Jasmine Paolini pokazała w kończącym się właśnie sezonie bardzo dużą klasę. Mało kto się spodziewał, że przeciętna dotąd zawodniczka będzie w stanie walczyć o najwyższe laury. Zaskoczyła już w Dubaju, gdzie w lutym pokonała w finale Annę Kalinską, a nieco wcześniej wyeliminowała choćby Marię Sakkari. I choć był to jej jedyny indywidualny triumf w tym roku, to w pozostałych turniejach również prezentowała się bardzo dobrze. Niewiele zabrakło jej zarówno w Roland Garros, jak i Wimbledonie, gdyż dwukrotnie dochodziła do finału. Najpierw musiała jednak uznać wyższość Igi Świątek, a potem Barbory Krejcikovej.

Jasmine Paolini nie może uwierzyć, co stało się w ostatnich miesiącach. "Niewiarygodny rok"

Ten rok mógł się dla niej zakończyć doskonale, gdyż w pierwszym meczu WTA Finals dość gładko poradziła sobie z Jeleną Rybakiną. Potem poniosła jednak dwie porażki - z Aryną Sabalenką oraz Qinwen Zheng i odpadła z rywalizacji. Mimo to ma powody do zadowolenia po Billie Jean King Cup, gdyż wspólnie z reprezentacją Włoch sięgnęła po trofeum. "Demolka w finale" - podsumował Kacper Ciuksza ze Sport.pl.

28-latka może zatem czuć się usatysfakcjonowana nie tylko z sukcesem z drużyną, zwłaszcza że w sierpniu, grając w parze z Sarą Errani, zdobyła złoto na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ale przede wszystkim imponującym sezonem indywidualnym. Przez rok zanotowała przecież gigantyczny awans z 30. na 4. miejsce w rankingu WTA. - Myślę, że był to niewiarygodny rok dla włoskiego tenisa, muszę to powiedzieć - oznajmiła Paolini na konferencji po zakończeniu BJKC.

Oczywiście nie tylko Paolini była odpowiedzialna za to, jak rozwinął się tenis we Włoszech. Interesujące spotkania rozegrały w tym roku też Lucia Bronzetti czy Elisabetta Cocciaretto. Najważniejsze jest jednak to, że męską sceną niejako "zawładnął" Jannik Sinner.

- Nie zdajecie sobie sprawy, jak ważne jest to dla tenisa w naszym kraju. Rozwija się on w błyskawicznym tempie, co mnie bardzo cieszy. Mamy u nas dużo turniejów i to przynosi efekty - wyjaśniła. Wspomniała też właśnie o Sinnerze. - Jest przykładem dla wszystkich. Ma wyjątkową osobowość. Myślę, że to był niewiarygodny rok dla włoskiego tenisa, muszę to powiedzieć. Jeśli spojrzę wstecz, to tak, nie mam żadnych wątpliwości - podsumowała, cytowana przez tennis-infinity.com.

Paolini zakończyła sezon na czwartej lokacie z dorobkiem 5344 pkt. Przed nią znalazły się tylko: Coco Gauff (6530 pkt), Iga Świątek (8370 pkt) oraz Aryna Sabalenka (9416 pkt).