Tyle Magda Linette wydała na studia. Padła konkretna kwota. "Ze wszystkim"

Obecny sezon touru WTA był niezwykle ciekawy. Na światowych kortach oglądaliśmy chociażby Magdę Linette, która zgarnęła tytuł w Pradze, pokonując w finale Magdalenę Fręch. Oprócz tego 32-latka rywalizowała także na wszystkich czterech Wielkich Szlemach, jednak na każdym z nich nie poszło jej zbyt dobrze. 2024 rok zakończyła z bilansem 31 zwycięstw i 27 porażek oraz na 38. miejscu w rankingu WTA.

REKLAMA

Zobacz wideo Klub z 50-tys. polskiego miasteczka robi furorę! Niebywałe. "Przepaść" [Reportaż Sport.pl]

Linette opowiedziała o studiach. "Rocznie to około dziesięciu tysięcy"

W ostatnich dniach nasza tenisistka walczyła natomiast w finałach Billie Jean King Cup. W Maladze Polki pokonały Hiszpanię i Czechy, po czym w półfinale zmierzyły się z Włoszkami. Niestety Linette przegrała z Lucią Bronzetti 4:6, 6(3):7, po czym reprezentantki Polski nie dały rady w starciu deblowym. Mimo to i tak na ich konto trafiła pokaźna suma.

Po zakończeniu sezonu Magda Linette zagościła w programie Break Point prowadzonym przez Dawida Celta i Marka Furjana. W ponad półtoragodzinnej rozmowie 32-latka wypowiedziała się na wiele tematów. A jednym z nich były... studia! - Nigdy nie chciałam doprowadzić do takiej sytuacji, w której skończę grać, usiądę, i muszę zaczynać jakąś karierę zupełnie od nowa - zagaiła.

Następnie Linette szczegółowo wytłumaczyła, w jaki sposób tenisistki mogą rozpocząć studia za pośrednictwem federacji WTA. - WTA ma umowę z dwoma uczelniami - jedna, która zapewnia studia licencjackie i druga zapewniająca magisterkę. My (tenisistki - red.) dostajemy pół stypendium, będąc pełnym członkiem WTA. Dodatkowo dostajemy dodatkowe 25 proc. stypendium, jeżeli mamy wyższą ocenę niż C (czyli w polskim systemie "3" - red.), więc tak naprawdę płacimy te 25 proc., co też nie jest tanie - mówiła Linette.

W końcu 32-latka przeszła do własnej ścieżki edukacji, którą łączyła z profesjonalną karierą. Po dalszych szczegółowych informacjach dotyczących przebiegu studiów, liczby przedmiotów itd. Magda Linette zdradziła, że rozpoczęła przygodę na uczelni w wieku 23 lat. Ile kosztowały ją studia? - Ukończenie studiów zajęło mi 5,5 roku. Każdy semestr, czyli trzy przedmioty, kosztowały mnie te 25. proc., które płaciłam - bo zawsze miałam ocenę C - czyli około trzech tysięcy dolarów. Więc to nie są małe pieniądze, bo rocznie to około dziesięciu tysięcy dolarów za uczelnię, z książkami, ze wszystkim - zdradziła.

Biorąc pod uwagę przedstawione liczby, pięć i pół roku studiów kosztowało Magdę Linette 55 tys. dolarów, czyli ponad 220 tys. złotych. Po chwili 32-latka przyznała także, że bardzo fascynują ją artystyczne oraz modowe kierunki. - Jestem zorganizowana. Mam bardzo fajne pomysły na niektóre rzeczy - mówiła, choć finalnie nie zdradziła konkretnie ukończonego kierunku.