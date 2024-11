Tak nazwali Sabalenkę. Świątek to się nie spodoba

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem redukcji straty Aryny Sabalenki do Igi Świątek w rankingu WTA. Białorusinka krok po kroku zbliżała się do liderki, aż w końcu ją wyprzedziła. To efekt m.in. triumfów w Cincinnati, US Open czy Wuhan, a także prawie dwumiesięcznej przerwy Polki od gry. I już wiadomo, że Sabalenka pozostanie na pierwszym miejscu przynajmniej do stycznia 2025 roku.

Media zachwycone przemianą Sabalenki. "Nowa królowa tenisa"

Pod wrażeniem osiągnięć Białorusinki w tym sezonie był m.in. portal devdiscourse.com. Dziennikarze nadali jej kilka nowych przydomków. "Nowa królowa tenisa", "Tenisowa potęga" - pisali. A na tym nie zakończyli. Porównali ją do legendarnej tenisistki Sereny Williams.

"Sabalenka zawędrowała na szczyt, naśladując dominację Sereny Williams. Triumfowała w turniejach Wielkiego Szlema i zyskała miano pierwszej rakiety świata. Jest znana ze znakomitej gry i udoskonalonej strategii mentalnej. I wciąż przekracza granice, wbrew przeciwnościom. Co więcej, prezentuje ewolucję i dojrzałość nie tylko na korcie, ale i poza nim" - czytamy. Dziennikarze zwrócili uwagę nie tylko na rozwój sportowy Białorusinki, ale przede wszystkim psychiczny.

"W przeszłości znana była z tego, że pozwalała emocjom wziąć górę nad grą. Teraz jednak przekształciła się w zawodniczkę, która przypomina Serenę z najlepszych lat. (...) Pracowała nad odpornością psychiczną. Na dodatek poprawiła elementy techniczne, dzięki czemu wprowadziła własny tenis na nowy poziom" - czytamy.

"Zdolna miażdżyć przeciwniczki jak Serena". Tak to o Sabalence

O przemianie Sabalenki pisał też portal buewaterhealthyliving.com. Redakcja także porównała Białorusinkę do Williams, zaznaczając, że 26-latka ma aspirację, by dominować jak Amerykanka. "Kiedyś traciła zimną krew na korcie. Teraz to się zmieniło. Zmieniła styl gry i stała się bezlitośnie skuteczną tenisistką, zdolną miażdżyć przeciwniczki w stylu przypominającym Serenę w jej najlepszych czasach" - czytamy. Dziennikarze dokładnie przeanalizowali drogę Sabalenki na szczyt i to, z jakimi problemami się mierzyła, by ukazać jej przemianę.

Patrząc na obecną formę Białorusinki, można mieć wątpliwości, czy Świątek uda się szybko odzyskać prowadzenie w rankingu WTA. Pierwsza okazja pojawi się już jednak w styczniu. Sabalenka będzie broniła tytułu w Australian Open, z kolei Polka jedynie punktów za III rundę. Jeśli naszej rodaczce uda się zaprezentować lepiej niż przed rokiem, a rywalce powinie się noga, wówczas już na początku 2025 może odzyskać miano pierwszej rakiety świata.