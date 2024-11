Iga Świątek reaguje! Oto co zrobiła po meczu Rafaela Nadala

Po 2024 roku światowy męski tenis nie będzie już taki sam. Rafael Nadal kończąc udział w tegorocznym Pucharze Davisa, zakończy także swoją sportową karierę. Karierę wybitną, okraszoną kosmiczną liczbą 22 tytułów wielkoszlemowych i złotym medalem olimpijskim w singlu z Pekinu 2008. Wielka legenda, jeden z "wielkiej trójki" obok Rogera Federera oraz Novaka Djokovicia, a także niekwestionowany król kortów ziemnych (14-krotny mistrz Roland Garros).

Świątek wzruszona pożegnaniem Nadala

Co jasne, udział w Pucharze Davisa i to w dodatku na hiszpańskiej ziemi, bo w Maladze, wiąże się dla Nadala z wielkimi emocjami. Widać je było przede wszystkim podczas odgrywania hymnu narodowego przed ćwierćfinałową rywalizacją Hiszpanów z Holendrami. Nadal nie krył wzruszenia, a łzy ciekły mu po policzkach. Na wzruszające nagranie z mistrzem zareagowała Iga Świątek.

Tajemnicą poliszynela jest, że nasza najlepsza tenisistka to ogromna fanka Nadala, która w dodatku sama specjalizuje się w tym samym co on, czyli grze na mączce. Polka tym razem nie potrzebowała wielu słów, by na portalu X wyrazić swe emocje podczas oglądania "last dance" Hiszpana. "Zbyt wiele" - napisała Polka, a chwilę później wrzuciła kolejny post, tym razem w odpowiedzi do równie wzruszonej Sereny Williams. Tym razem posłużyła się GIF-em z zapłakanym kotkiem.

Na tym jednak nie poprzestała. Polka postanowiła złożyć idolowi hołd także na Instagramie. Wrzuciła tam całą serię zdjęć, na których jest wraz z hiszpańskim mistrzem. "Ja po prostu nie mogę. #dziękiRafa" - napisała tam Świątek.

Alcaraz walczy dla wszystkich fanów tenisa

Dla Nadala jego ostatni mecz singlowy, a być może i ostatni ogólnie, nie ułożył się korzystnie. Przegrał on bowiem z Boticiem van de Zandschulpem 4:6, 4:6. Na szczęście dla Hiszpana, swój mecz wygrał Carlos Alcaraz, który pokonał 7:6(0), 6:3 Tallona Griekspoora. Teraz o wszystkim zdecyduje debel między Alcarazem i Marcelem Granollersem a Wesleyem Koolhofem i van de Zandschulpem. Jeśli Hiszpanie wygrają, będzie jeszcze najpewniej szansa zobaczyć Nadala na korcie.