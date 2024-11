Trwa Billie Jean King Cup, a tu zmiany. Oto miejsca Świątek i spółki w rankingu WTA

W ostatnich dniach polscy kibice nie mogą narzekać na brak tenisowych emocji. Wszystko dzięki reprezentantkom Polski, które kapitalnie spisują się w finałach Billie Jean Ling Cup. Najpierw nasze zawodniczki w Maladze pokonały Hiszpanię 2:0 w 1/8 finału. W sobotę zagrały w ćwierćfinale z Czeszkami, które także udało się ograć!

Jest najnowszy ranking WTA. Co z miejscami Polek?

Na start Magdalena Fręch przegrała 1:6, 6:4, 4:6 z Marie Bouzkovą, jednak później na korcie pojawiła się Iga Świątek. Wiceliderka rankingu WTA po zaciętym boju pokonała 7:6, 4:6, 7:5 Lindę Noskovą. W takiej sytuacji do rozstrzygnięcia meczu potrzebny był debel. W nim również zobaczyliśmy Świątek. Tym razem w parze z Katarzyną Kawą. Ostatecznie Polki wygrały z Marie Bouzkovą i Kateriną Siniakovą 6:2, 6:4 i awansowały do półfinału!

- To było coś niesamowitego, od dawna nie gram debla. Za 20 minut będę pewnie nieżywa, ale jeśli będzie trzeba, to w półfinale znów zagram w deblu, bo to mój ostatni turniej w tym roku. To był tak wyczerpujący dzień i bardzo trudny mecz, ale jestem szczęśliwa, że wygraliśmy. To najważniejsza rzecz. Dziękujemy za wsparcie, wykonujecie świetną robotę - mówiła brązowa medalistka igrzysk olimpijskich zaraz po ostatnim gemie.

Tymczasem w poniedziałek opublikowany został nowy ranking WTA. Choć rywalizacja w głównym tourze dobiegła już końca, to po aktualizacji doszło do kilku zmian w kontekście pozycji zajmowanych przez nasze zawodniczki. Minimalny awans - na 162. miejsce - zanotowała Maja Chwalińska, która wcześniej plasowała się o trzy lokaty niżej. Warto wspomnieć również o grającej od tygodnia pod naszą flagą Lindzie Klimovicovej, która spadła z 203. na 237. miejsce. Za to Katarzyna Kawka, która podbiła serca kibiców w ostatnim meczu z Czechami, awansowała o dwie pozycje i teraz zajmuje 256 miejsce.

Do zmian nie doszło natomiast w czołówce rankingu WTA. Nadal na pozycji wiceliderki utrzymuje się Iga Świątek. 23-latka traci do Aryny Sabalenki 1046 punktów. Na swoich lokatach pozostały również Magdalena Fręch i Magda Linette. Pierwsza z nich zajmuje 25., a druga 38. miejsce. Przypomnijmy, wyniki Billie Jean Ling Cup nie wpływają na ranking, ponieważ zawodniczki nie otrzymują punktów za rywalizację w tym turnieju. W najbliższych tygodniach o oczka można starać się w zawodach WTA 125 (WTA Challenger) oraz ITF World Tennis Tour. Za reprezentację Polski czeka półfinałowy mecz w Billie Jean King Cup przeciwko Włoszkom.