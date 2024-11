Iga Świątek połączyła światowe media. Wszyscy powtarzają to samo

Reprezentacja Polski przegrywała już 0:1 z Czechami, gdy Magdalena Fręch (25. WTA) uległa 1:6, 6:4, 4:6 Marii Bouzkovej (45. WTA). Wtem bohaterką Polek została Iga Świątek (2. WTA). Najpierw wygrała 7:6 (4), 4:6, 7:5 z Lindą Noskovą (26. WTA), a potem wystąpiła w deblu z Katarzyną Kawą i pokonała 6:2, 6:4 parę Katerina Siniakova - Marie Bouzkova. W ten sposób Polki po raz pierwszy w historii awansowały do półfinału turnieju finałowego Billie Jean King Cup.

- To było coś niesamowitego, od dawna nie gram debla. Za 20 minut będę pewnie nieżywa, ale jeśli będzie trzeba, to w półfinale znów zagram w deblu, bo to mój ostatni turniej w tym roku. To był tak wyczerpujący dzień i bardzo trudny mecz, ale jestem szczęśliwa, że wygraliśmy - mówiła Świątek tuż po zakończeniu spotkania.

Co o wyczynie Świątek piszą media na całym świecie? Nie brakuje znakomitych cytatów w kierunku Polki.

Ależ słowa o Świątek z całego świata. "Prowadzi Polskę do półfinału"

Światowe media podkreślają fakt, że Świątek poprowadziła Polskę do wygranej z Czechami. "Świątek prowadzi Polskę do pierwszego półfinału Billie Jean King Cup. Pięciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema odniosła dwa zwycięstwa z rzędu" - napisał serwis supersport.com. "Świątek cieszy się ze spełnienia marzeń. Reprezentacja Polski przeszła do historii, serwuje ekscytującą tenisową magię. Billie Jean King Cup zawsze był wylęgarnią niespodzianek i ten rok nie jest wyjątkiem. Polska po raz pierwszy wbiła się do najlepszej czwórki. To moment, który należy pielęgnować" - dodaje essentiallysports.com.

- To spełnienie marzeń. Nie udało mi się zagrać w tym turnieju kilka razy, więc kiedy teraz mam szansę, to chcę wywrzeć wpływ i zrobić coś dobrze. Turniej jest niesamowity, atmosfera jest po prostu świetna - mówiła Świątek na konferencji prasowej. "Świątek poprowadziła Polskę do triumfu. Iga wygrała w singlu i deblu, dzięki czemu Polska wygrała 2:1 z Czechami. Świątek nie pokazała po sobie, że była zmęczona meczami" - napisał serwis sportstar.thehindu.com. "Świątek prowadzi Polskę do historycznego zwycięstwa" - pisze krótko agencja Reutera.

"Świątek doprowadziła do niezapomnianego osiągnięcia Polski z Kawą. Iga była główną bohaterką w pamiętnej rywalizacji z Czechami" - odnotowuje hiszpański portal puntodebreak.com.

Świątek zapewniła Polsce miejsce w półfinale dzięki pamiętnemu powrotowi w rywalizacji z Czechami. Iga wzięła ciężar na swoje barki. Polska potwierdziła kolejny zwrot akcji w tych finałach BJKC, które charakteryzują się konkurencyjnymi meczami i stałą obecnością niespodzianek. Świątek w parze z Kawą zdawała się mieć nieoczekiwaną chemię" - podsumował footboom1.com.

Półfinałowe starcie Polska - Włochy w turnieju finałowym Billie Jean King Cup odbędzie się w poniedziałek o godz. 17:00.