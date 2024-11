Tak Boniek zareagował na wielki sukces Polski w BJK Cup! "Grande Kasia"

"To jest nokaut! Świątek i Kawa wygrały z Bouzkovą i Siniakovą 6:2, 6:4. Drzwi do wielkich rzeczy w Maladze otwarte do szeroka!" - czytamy na Twitterze po sukcesie Polek, które pokonały Czeszki 2:1 i awansowały do półfinału Billie Jean King Cup. Radości po tym spotkaniu nie skrywał również Zbigniew Boniek.

3 Fot. REUTERS/Jon Nazca Otwórz galerię Na Gazeta.pl