"Chciałam ją przeprosić". Sceny po meczu Świątek - Badosa

- Paula Badosa odrabiała straty, wyszarpała seta, w którym przegrywała 0:3, a pełna kibiców hala w Maladze zaczynała wierzyć w cud. Ale Iga Świątek nie przestała wierzyć w siebie i to było najważniejsze! Liderka reprezentacji Polski pokonała liderkę reprezentacji Hiszpanii 6:3, 6:7, 6:1. To znaczy, że nasza kadra po zwycięstwie nad ekipą gospodarzy 2:0 jest już w ćwierćfinale Billie Jean King Cup! - komentował dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak.

Świątek zwróciła się do Badosy. Zdradziła, co powiedziała

To nie był łatwy mecz dla Igi Świątek, ale ostatecznie Polka wygrała i przypieczętowała awans Polek do ćwierćfinału Billie Jean King Cup Finals. W nim zmierzą się z Czeszkami, a w przypadku wygranej ich kolejnymi rywalkami będą zwyciężczynie starcia Włochy - Japonia.

Po zakończonym spotkaniu kamery uchwyciły moment, w którym Badosa i Świątek podeszły do siebie, przytuliły i wzajemnie podziękowały za grę.

- Iga Świątek i Paula Badosa obejmują się przy siatce po meczu na Billie Jean King Cup. Po 2 godzinach i 37 minutach… na końcu jest sama miłość - komentował profil The Tennis Letter na portalu X. Wielu mogło zastanawiać się, o czym rozmawiały obie zawodniczki.

Takie też pytanie otrzymała Świątek tuż po zakończonych zawodach. - To było tylko między nami. Chciałam ją przeprosić za coś, co stało się w trakcie meczu. Ona była całkowicie w porządku z tym, najprawdopodobniej to było tylko w mojej głowie. Powiedziałam, że jestem szczęśliwa, że wróciła i zagrała tak dobrze. Na koniec powiedziałam jej, że mam nadzieję, że zagramy wkrótce w finale turnieju Wielkiego Szlema - przyznała Polka.

Paula Badosa nigdy nie zagrała w takim spotkaniu. Jej największym osiągnięciem jest 2. miejsce w rankingu WTA, które odnotowała w kwietniu 2022 roku.