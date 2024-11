Tyle Polki zarobiły za awans do ćwierćfinału! To nie żart

Co to były za emocje, co to było za granie! Reprezentacja Polski oraz gospodynie z Hiszpanii stworzyły świetne widowisko w pierwszych dwóch meczach I rundy Billie Jean King Cup. By zobaczyć, jak Polki mierzą się ze wspieranymi przez trybuny Hiszpankami, musieliśmy poczekać dwa dni dłużej. Pierwotnie rywalizacja te miała rozpocząć się w środę 13 listopada, ale potężne opady deszczu i powodzie, z którymi od wielu dni zmaga się Hiszpania, nawiedziły również Malagę, zalewając ulice miasta.

Linette przeszła przez góry, lasy i wiele dołów. Ale wygrała

Do dziś (15 listopada) sytuacja jednak się unormowała i można było zacząć grę. Zrobiły to, konkretniej mówiąc, Magda Linette oraz Sara Sorribes Tormo. Rywalka dla Polki wybitnie niewygodna, bo przegrała z nią wszystkie trzy dotychczasowe starcia. Jednak żadne z nich nie mogło się równać poziomem emocji do tego, co ujrzeliśmy w Maladze. Trwająca prawie cztery godziny (trzy godziny i 50 minut) bitwa na wyniszczenie, która na szczęście zakończyła się wygraną Polki 7:6(8), 2:6, 6:4, która wreszcie znalazła sposób na niezwykle trudną do złamania Hiszpankę i dała nam pierwszy punkt.

Świątek też pocierpiała, lecz nie straciła głowy

Teraz piłka znalazła się po stronie Igi Świątek, która musiała pokonać odrodzoną po minionym sezonie Paulę Badosę, aktualnie dwunastą rakietę świata. To pod żadnym pozorem nie był dla Igi łatwy mecz. Pierwszego seta rozstrzygnęła, dominując w końcówce, gdy wygrała trzy ostatnie gemy, a całą partię 6:3. Gdy drugą zaczęła od prowadzenia 3:0, wydawało się, że pójdzie po pewne zwycięstwo. Jednak Badosa wróciła jeszcze do gry. Nie dość, że doprowadziła do tie-breaka, to jeszcze dzięki błędom Polki i świetnemu serwisowi wygrała go 7:5, więc potrzebny był trzeci set.

W nim na całe szczęście Świątek wróciła na właściwe tory. Dała się raz przełamać Badosie, ale sama odpowiedziała dwoma przełamaniami. Nie rozproszyła jej nawet kilkunastominutowa przerwa przy stanie 4:1, podyktowana problemami zdrowotnymi jednej z kibicek na trybunach. Gdy panie wróciły do rywalizacji, Polka dopełniła formalności i wygrała seta 6:1 i tym samym zakończyła mecz.

Polska w ćwierćfinale, a wyższa wypłata w kieszeni

Dzięki triumfowi Świątek nie ma już potrzeby rozgrywania starcia deblowego Magdaleny Fręch i Katarzyny Kawy z Mariną Bassols Ribeirą oraz Jessicą Bouzas Maneiro. Polki prowadzą 2:0, więc awans do ćwierćfinału jest już ich. Podobnie jak większa wypłata z tym związana. Za sam udział w I rundzie finałów naszej kadrze należało się 450 000 dolarów, czyli obecnie około 1,8 miliona złotych,

Ćwierćfinał to już 520 000 dolarów (ok. 2,13 mln złotych), a może być rzecz jasna tylko lepiej. Półfinał to już potężna podwyżka, bo do aż 960 000 dolarów (ok. 3,93 mln złotych). Finał gwarantuje 1,4 mln dolarów (ok. 5,74 mln złotych), natomiast triumf w całych rozgrywkach to aż 2,4 mln dolarów (ok. 9,84 mln złotych). O awans do półfinału Polki zawalczą z Czeszkami. Ta rywalizacja już w sobotę 16 listopada.