Jest decyzja ws. meczu z udziałem Igi Świątek

To nie jest jeszcze oficjalne potwierdzenie, ale dziennikarz przekazał, że taką informację otrzymał na miejscu, a więc na hali, gdzie miało się odbyć środowe spotkanie.

Międzynarodowa Federacja Tenisa (ITF) na razie nie wydała w tej sprawie komunikatu. Wygląda jednak na to, że rzeczywiście mecz Polek z Hiszpankami nie odbędzie w planowanym terminie, a wkrótce dowiemy się, jakie decyzje podejmą organizatorzy.

Media: Mecz Polak w Billie Jean King Cup odwołany. Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów

Powód? Ulewne deszcze, które po raz kolejny mają uderzyć w Hiszpanię. Dwa tygodnie temu nawiedziły wschodnią część kraju i wyrządziły wiele szkód. Szczególnie dotknięta kataklizmem została Walencja. Teraz ryzyko powodzi i obfitych opadów znów jest duże. Już kilka dni temu Państwowa Agencja Meteorologiczna (AEMET) wydała pomarańczowy alert dla Malagi na środę. Co on oznacza? "Opady mogą być niebezpieczne dla ludności" - czytaliśmy wówczas w ostrzeżeniu.

Jednak w kolejnych godzinach nadeszły gorsze wieści. W Maladze przewidywana intensywność opadów ze środy to 120 litrów na metr kwadratowy w ciągu 24 godzin. Dlatego też oprócz pomarańczowego alertu ogłoszono czerwony. Pierwszy z nich obowiązuje od 3 do 10, a drugi od 10 do północy. Zarządzono też częściową ewakuację ludności.

Nowe wieści w sprawie przekazał również Dawid Celt. - Na zewnątrz nie wygląda to groźnie, choć jest silny wiatr, ale wiadomo, że teraz w Hiszpanii wszelkie ostrzeżenia pogodowe są traktowane bardzo poważnie. Dostaliśmy zakaz opuszczania hotelu. Do 12.00 odwołane zostały wszelkie treningi. Na 9:30-10:00 ITF zapowiedziało nam kolejną decyzję - ujawnił, cytowany przez "Przegląd Sportowy Onet".

Mecz Polska - Hiszpania z udziałem Igi Świątek miał się rozpocząć o godzinie 17:00. W planach były dwa spotkania singla i jeden deblowy. Wydaje się jednak, że zostaną one przełożone. Na kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo.