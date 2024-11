Badosa usłyszała, co powiedziała o niej Świątek. Natychmiastowa odpowiedź

- Śledziłam jej historię i miałam pewne obawy co do tego, czy będzie w stanie wrócić. Jej problemy zdrowotne nie należały do lekkich, czasem próbowała grać i to nie przynosiło efektu - powiedziała Iga Świątek o Pauli Badosie na konferencji prasowej przed meczem Polska - Hiszpania w finałach BJK Cup. Wypowiedź polskiej tenisistki szybko dotarła do jej rywalki, która wymownie zareagowała w sieci.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. REUTERS/Florence Lo Otwórz galerię Na Gazeta.pl