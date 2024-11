Arcyważne wieści dla Świątek i Polski. Wielka gwiazda rywalek rezygnuje!

Iga Świątek nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Zanotowała kilka bolesnych porażek, rozstała się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim, a w dodatku straciła miejsce liderki rankingu WTA. I kiedy miała okazję je odzyskać, to kompletnie rozczarowała podczas WTA Finals. Mimo że wygrała z Barborą Krejcikovą oraz Darią Kasatkiną, to poległa z Coco Gauff, przez co nie awansowała do kolejnego etapu. Teraz będzie miała szansę, by godnie się zaprezentować w Billie Jean King Cup.

Poważne problemy potencjalnego rywala Polek. "Niestety, nie będę w stanie"

Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w środę 13 listopada. Jej pierwszym rywalem będzie Hiszpania, na czele z Paulą Badosą, która pragnie zmierzyć się z Igą Świątek. Jeśli Polkom uda się wyeliminować rywalki, to w ćwierćfinale zagrają z Czeszkami. Te dostały w pierwszej rundzie wolny los, ale okazuje się, że szczęście przestało się do nich uśmiechać.

22. rakieta świata Karolina Muchova ogłosiła właśnie, że wycofuje się z rywalizacji. "Naprawdę miałam nadzieję, że będę gotowa do gry na Billie Jean King Cup. Niestety, nie będę jednak w stanie wystąpić na tej imprezie i pokazać tego, co potrafię. Wspólnie z Petrem Palą postanowiliśmy przeprowadzić zmianę w składzie. Ja będę kibicowała zespołowi z daleka" - przekazała w mediach społecznościowych. "Szybkiego powrotu do zdrowia, do zobaczenia w przyszłym roku" - brzmi odpowiedź oficjalnego profilu turnieju.

"Poważne osłabienie Czeszek"- skwitował Rafał Smoliński. Kto zajmie miejsce 28-latki? Jeśli kapitan drużyny Petr Pala nie zdecyduje się na dowołanie półfinalistki ostatniego WTA Finals Barbory Krejcikovej, to Iga Świątek prawdopodobnie zagra z Lindą Noskovą. Nie ma co ukrywać, że nasza zawodniczka byłaby ogromną faworytką tego meczu.

Na ten moment nie wiadomo jednak, czy do starcia w ogóle dojdzie. Państwowa Agencja Meteorologiczna (AEMET) wydała niedawno kolejne ostrzeżenie, tym razem właśnie dla Malagi. Teoretycznie mecze BJKC będą odbywać się w zamkniętej hali, ale jeśli pogoda za murami będzie szalała, to spotkania tego dnia mogą stanąć pod znakiem zapytania. Na 13 listopada wydano pomarańczowy alert, co oznacza, że "opady mogą być niebezpieczne dla ludności".

Nawet jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to spore problemy może mieć właśnie Świątek. Nie jest ona przecież przyzwyczajona do szybkich kortów, a właśnie z takimi będzie musiała sobie radzić w Maladze. - Jej technika odbijania piłki nie pasuje do tego typu nawierzchni - czytamy.

Kapitan hiszpańskiej drużyny Anabel Medina nie lekceważy jednak Polek. - Mamy do czynienia z silną drużyną. Polska ma Świątek na czele, ale też kilka innych zawodniczek w szczytowej formie po udanym tournée w Azji - podsumowała.