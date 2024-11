Oto co przygotowali organizatorzy Billie Jean King Cup. Świątek się to nie spodoba

Iga Świątek (2. WTA) nie obroniła tytułu podczas tegorocznego WTA Finals w Rijadzie. Polka odpadła już po fazie grupowej, mimo że wygrała dwa mecze - z Rosjanką Darią Kasatkiną (9. WTA; 6:1, 6:0) i Barborą Krejcikovą (10. WTA; 4:6, 7:5, 6:2). Przegrała tylko jeden z Coco Gauff (3. WTA; 3:6, 4:6), ale pożegnała się z turniejem przez niekorzystny bilans setów. Aktualnie Świątek ma 8370 punktów w najnowszym notowaniu rankingu WTA, więc traci 1046 do prowadzącej Aryny Sabalenki (1. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Yamalu: To przytłaczające! Ja mu nie zazdroszczę

Na WTA Finals starty Świątek w tym sezonie jeszcze się nie zakończyły. Iga jest już w Maladze, gdzie rozpoczną się finały Billie Jean King Cup (będą trwać w dniach 12-20 listopada). Pierwszymi rywalkami Polek są Hiszpanki, natomiast w ćwierćfinale na zwyciężczynie tej rywalizacji czekają Czeszki. Mecze odbędą się na specjalnie zbudowanym korcie w Palacio de los Deportes Jose Maria Martin Carpena w Maladze.

To nie są dobre wieści dla Świątek. „Okres na adaptację"

Treningi na wspomnianym korcie odbyły już reprezentantki Hiszpanii, z Paulą Badosą (12. WTA) na czele. - Zawodniczki nie grały w hali od dłuższego czasu, więc jest to okres na adaptację. Podoba mi się kort, choć jest trochę szybki. Ta sesja była pozytywnym doświadczeniem - mówiła Anabel Medina, kapitan reprezentacji Hiszpanii w rozgrywkach Billie Jean King Cup.

Te słowa mogą być zmartwieniem dla Świątek, ponieważ Polka nie lubi grać na szybkich kortach. - Jeżeli rywalka mówi otwarcie, że Iga świątek nie lubi szybkiego grania, to coś jest nie tak. Jej technika odbijania piłki nie pasuje do szybkich kortów, a w Nowym Jorku nawierzchnia jest w miarę szybka kolejny rok z rzędu. Trafiła na rywalkę, która jak ma swój dzień, to potrafi walić piłką tak, że można oszaleć i nie ma Igi - mówił Karol Stopa, komentator Eurosportu w rozmowie z "Faktem", która została przeprowadzona we wrześniu 2023 roku.

Obiekt tenisowy w Maladze powstał w niecały miesiąc, a na trybunach mogą się pojawić ponad cztery tys. widzów. Jak o rywalizacji z Polską mówi kapitan Hiszpanii? - Mamy do czynienia z silną drużyną. Polka ma Świątek na czele, ale też kilka innych zawodniczek w szczytowej formie po udanym tournee w Azji. Gra u siebie to jednak wyraźna przewaga - dodawała Medina.

Rywalizacja Polek z Hiszpankami rozpocznie się w środę o godz. 17:00. Absolutnym hitem będzie rywalizacja singlowa między Świątek a Badosą. Biało-Czerwone grają w finałach Billie Jean King Cup po raz trzeci z rzędu. W 2022 r. Polki przegrały po 1:2 z Amerykankami i Czeszkami, a rok później uległy 0:3 Kanadzie i 1:2 Hiszpanii.