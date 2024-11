McEnroe bezlitośnie podsumował Świątek. Słowa poszły w świat

Iga Świątek zakończyła sezon w wielkim stylu! W trzecim meczu fazy grupowej WTA Finals w niecałą godzinę rozprawiła się z Darią Kasatkiną, wygrywając 6:1, 6:0. - Uważam, że to był wręcz perfekcyjny mecz w wykonaniu Igi. Naprawdę cieszy mnie to, że mogę widzieć ją, grającą na takim poziomie - zachwycał się Wim Fissette, który od kilku tygodni jest nowym trenerem wiceliderki światowego rankingu.

Oprócz tego Świątek na start rywalizacji w stolicy Arabii Saudyjskiej wygrała 4:6, 7:5, 6:2 z Barborą Krejcikovą, jednak w drugim meczu przegrała 3:6, 4:6 z Coco Gauff. To sprawiło, że Polka nie awansowała do półfinału, a w sobotni wieczór po tytuł sięgnęła młoda Amerykanka. W finale 20-latka ograła Qinwen Zheng.

Tym samym tegoroczny sezon w grze indywidualnej dla Igi Świątek dobiegł już końca. Przypomnijmy, w Rijadzie Polka wystąpiła po niemal dwumiesięcznej przerwie, którą zrobiła sobie po US Open. Szczególnie w starciu z Czeszką widać było wiele niepewności i chaosu w jej grze. Nie była to optymalna forma 23-latki, która przyzwyczaiła nas do nieustannej dominacji.

W wywiadzie poprzedzającym turniej Billie Jean King Cup o jej grze na WTA Finals w gorzkich słowach wypowiedział się John McEnroe. Legendarny tenisista i były lider rankingu WTA jest znany z ostrych opinii. Nie inaczej było tym razem. 65-latek zwrócił uwagę na grę obronną Świątek, która jego zdaniem jest jej największą słabością.

- Jednym z problemów z Igą jest dla mnie to, że ona w ogóle nie chce grać w obronie. Czasami powinna się wycofać, gdy jej ofensywa nie wygląda tak dobrze, jak na kortach ziemnych. A ona próbuje coraz mocniej przebijać piłkę, co jest nieco zaskakujące dla kogoś, kto woli wolniejsze nawierzchnie - zaznaczył ekspert, podkreślając zamiłowanie Igi Świątek do ceglanej nawierzchni.

Na koniec McEnroe zastanawiał się nad mentalnością naszej tenisistki. - Nie wiem, czy straciła pewność siebie, ale gdyby ktoś taki jak Iga równie dobrze się bronił i atakował, to rywalkom byłoby ciężej to przełamać - mówił. Po WTA Finals w tym roku Polkę czeka jeszcze rywalizacja w Pucharze Billie Jean King w Maladze.