Miliony dolarów dla Igi Świątek. Nawet Lewandowski nie może się równać

Ostatnie tygodnie nie były zbyt udane dla Igi Świątek. Polska tenisistka po rozczarowującym US Open usunęła się w cień, nie grała w istotnych turniejach i postanowiła zmienić trenera. Przez brak gry spadła na drugie miejsce w rankingu WTA, a niezbyt dobrze poszło jej także w WTA Finals.

Świątek przebiła Lewandowskiego. Bajeczne sumy z reklam

Jednakże - jak przekonują eksperci - pod względem marketingowym i kreowania wizerunku pozycja rankingowa Świątek nie ma już aż tak wielkiego znaczenia. - Iga od lat utrzymuje się w czołówce światowego tenisa, gwarantując wysoką jakość gry i regularne występy w najważniejszych turniejach. To właśnie te czynniki, a nie sama pozycja w rankingu, są kluczowe dla marek. Iga zbudowała silną markę osobistą, opartą na wartościach takich jak pracowitość, determinacja, autentyczność i skromność. To właśnie te cechy przyciągają sponsorów, którzy chcą być kojarzeni z jej sukcesem i pozytywnym wizerunkiem. Dlatego to czy Iga będzie numerem jeden, dwa czy trzy nie ma w tym przypadku najmniejszego znaczenia - tłumaczy na łamach Forbesa Monika Bondarowicz, dyrektorka agencji QWinners, zajmująca się marketingiem sportowym.

Na potwierdzenie słów menadżerki przychodzi coroczny ranking magazynu "Sportspro", który na liście globalnych sportowców o największym potencjale marketingowym umieścił Igę Świątek na 50. miejscu. To czwarty wynik tenisowy za Coco Gauff (13.), Aryną Sabalenką (38.) czy Naomi Osaką (48.), ale tenisistka zdecydowanie wyprzedza Roberta Lewandowskiego (78.).

Według szacunków amerykańskiego Forbesa Świątek za 2024 rok z samych kontraktów reklamowych może zgarnąć ok. 26 milionów dolarów. - Najlepsi zawodnicy i zawodniczki, dzięki swoim wynikom sportowym i właściwie budowanemu wizerunkowi, zarabiają o wiele więcej na kontraktach reklamowych i ambasadorskich. Nie dotyczy to tylko tenisa, ale wielu innych dyscyplin sportowych. Mowa o kontraktach opiewających na miliony dolarów - zdradza Monika Bondarowicz dla Forbesa. Tylko w tym roku Iga Świątek podpisała m.in. kontrakty z Lego czy Lancome, a w jej portfolio są współprace z Porsche czy Rolexem.