Kasatkina nie wytrzymała po meczu ze Świątek. Stała się ofiarą

WTA Finals to zmagania ośmiu najlepszych tenisistek w danym sezonie. Wyłania je ranking WTA Race, lecz od tego sezonu zasady uzyskania promocji do imprezy nieco uległy zmianie. Automatyczny awans uzyskało siedem najlepszych zawodniczek, a ósme miejsce pozostawiono dla najwyżej sklasyfikowanej zwyciężczyni turnieju wielkoszlemowego, choć nie mogła zajmować niższego miejsca niż 20.

Dzięki temu do rywalizacji w Rijadzie załapała się Barbora Krejcikova. Triumfatorka tegorocznego Wimbledonu w rankingu WTA Race zajęła 12. miejsce z 2814 punktami, więc w przeszłości nie miałaby szans WTA Finals, ale nowe zasady oraz zwycięstwo w Londynie pozwoliły jej na rywalizacje w Rijadzie, z czego skutecznie skorzystała, albowiem 28-letnia Czeszka okazała się największą niespodzianką.

Na inaugurację przegrała w trzech setach z Igą Świątek, ale później okazała się lepsza od obu Amerykanek: Coco Gauff i Jessiki Peguli, dzięki czemu zajęła pierwsze miejsce w grupie pomarańczowej i awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Qinwen Zheng.

Ofiarą nowych przepisów, promujących zwyciężczynie wielkoszlemowe, została Daria Kasatkina. Rosjanka w rankingu WTA Race zajęła co prawda dziewiąte miejsce, ale wyprzedzająca ją Emma Navarro już wcześniej zasygnalizowała, że kończy rywalizacje w tym roku i do Rijadu się nie wybiera. Dzięki temu to Kasatkina została pierwszą rezerwową, choć według starych zasad byłaby pełnoprawną uczestniczką WTA Finals. Tenisistka nie kryła rozczarowania.

- Moim zdaniem WTA Race to WTA Race. Chodzi więc o to, ile punktów zdobędziesz w ciągu roku. Jeśli wygrasz turniej Wielkiego Szlema, masz już to, co osiągnąłeś. Wygrałeś Wielkiego Szlema, punkty, pieniądze, chwałę, wszystko. Tutaj mówimy o WTA Race, więc myślę, że tutaj wszystko powinno zależeć od punktów - powiedziała Daria Kasatkina po meczu z Igą Świątek, albowiem na skutek wycofania się Jessiki Peguli, Rosjanka miała szansę zagrać jeden pojedynek. W konfrontacji z Polką wygrała tylko jednego gema.