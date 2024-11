Krejcikova wzięła telefon i się zaczęło. Dwukrotnie padło nazwisko Świątek

Barbora Krejcikova (13. WTA) w czwartkowe popołudnie pozbawiła Igę Świątek (2. WTA) szansy na grę w półfinale WTA Finals w Rijadzie. To za sprawą wygranej czeskiej tenisistki z Coco Gauff (3. WTA) 7:5, 6:4 w ostatnim meczu fazy grupowej. Tym samym z grupy pomarańczowej w półfinałach Turnieju Mistrzyń zagrają Krejcikova i Gauff, a Świątek na tym etapie zakończyła grę w tych zawodach, ale nie sezonie, bo przed nią jeszcze występy dla reprezentacji Polski w finałach Billie Jean King Cup w Maladze.

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Barbora Krejcikova odpisywała na pytania fanów. Dwukrotnie wspomniała o Idze Świątek

W piątkowy poranek Barbora Krejcikova przeprowadziła krótką serię pytań i odpowiedzi na portalu X. W odpowiedziach na dwa pytania ze strony kibiców dwukrotnie wspomniała o Idze Świątek. "Ulubiona przeciwniczka, przeciwko której lubisz grać w tourze? Niezależnie od tego, czy to dla ciebie dobre zestawienie, czy nie" - brzmiało pytanie.

"Lubię grać przeciwko Idze, ponieważ ona wydobywa ze mnie to, co najlepsze i zawsze wiem, że będzie to dobry mecz" - odpowiedziała Krejcikova, która pięciokrotnie miała okazję grać przeciwko Świątek. Dwa z tych meczów wygrała, a trzy przegrała. Ostatni raz mierzyły się właśnie w Rijadzie, gdy w pierwszym meczu fazy grupowej Polka wygrała 4:6, 7:5, 6:2.

Inny z kibiców zapytał Krejcikovą o niezapomniany dla niej mecz, ale poza jej triumfami w turniejach Wielkiego Szlema oraz o najlepszy mecz, który oglądała z perspektywy fanki tenisa.

"W tym sezonie bardzo mi się podobał finał w Madrycie między Sabalenką a Świątek. Z moich meczów był to finał w Ostrawie w 2022 roku przeciwko Idze" - napisała dwukrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych w singlu.

Czeszka odniosła się oczywiście do niesamowitego meczu w Madrycie, który Iga Świątek wygrała z Aryną Sabalenką (1. WTA) 7:5, 4:6, 7:6 (9-7). Z kolei w Ostrawie Krejcikova pokonała Polkę 5:7, 7:6(7-4), 6:3.

Zaś sama Barbora Krejcikova przygotowuje się już do piątkowego półfinału w turnieju WTA Finals w Rijadzie. Jej rywalką będzie Chinka Qinwen Zheng (7. WTA). Dotychczas obie panie grały ze sobą tylko raz i to spotkanie wygrała Zheng. Ich półfinał w Rijadzie rozpocznie się o godz. 16:00.