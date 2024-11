Tyle Iga Świątek zarobiła w 2024 roku. Kwota zwala z nóg

Niestety nie po myśli Igi Świątek zakończył się ten sezon. Wiceliderka światowego rankingu, mimo dwóch zwycięstw, nie awansowała do półfinału WTA Finals, który rozgrywany jest w Rijadzie. Polka była bowiem na trzecim miejscu w "małej tabeli" - z Amerykanką Coco Gauff (3. WTA) i Czeszką Barborą Krejcikovą (13. WTA). - Wow! To jest inny poziom! Świat bajgli to jej świat - słowa Aryny Sabalenki o Idze Świątek znów pasują do wyczynu naszej tenisistki. Polka właśnie dogoniła Serenę Williams w statystyce setów wygranych 6:0 w turniejach WTA Finals. Aż trudno uwierzyć, jak szybko Świątek to zrobiła! - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Tyle Iga Świątek zarobiła w 2024 roku

Iga Świątek zarobiła w Rijadzie aż 1 035 000 dolarów. To w przeliczeniu na polskie ok. 4,15 miliona złotych. Polka za sam udział w turnieju otrzymała 335 tys. dolarów (około 1,34 mln zł), a za dwa zwycięstwa w grupie dostała dodatkowo 700 tys. dolarów (po 350 tys. za każdą wygraną).

W sumie w tym roku Iga Świątek zarobiła 8,5 mln dolarów (dokładnie 8 550 693 dolarów). To mniejsza kwota, niż w dwóch poprzednich sezonach. W 2022 roku Polka zarobiła 9 875 525 dolarów, a rok temu 9 857 686.

Więcej od Igi Świątek w tym roku otrzymała tylko liderka światowego rankingu i zwyciężczyni Australian Open oraz US Open 2024 - Aryna Sabalenka. Białorusinka ma już 9 729 260 dolarów, a może mieć więcej, bo gra w półfinale w Rijadzie. Trzecia w zestawieniu najbogatszych w tym roku jest Włoszka Jasmine Paolini, który otrzymała 5 030 798 dolarów.

Półfinały WTA Finals odbędą się w piątek. O godz. 16 Chinka Qinwen Zheng (7. WTA) zmierzy się z Czeszką Barborą Krejcikovą (13. WTA), a półtorej godziny później Aryna Sabalenka zagra z Coco Gauff.