Koniec nadziei dla Świątek! Oto wszystkie półfinalistki WTA Finals

Iga Świątek pewnie pokonała Darię Kasatkinę 6:1, 6:0, ale nadal nie była pewna awansu do półfinału WTA Finals. Wszystko zależało od spotkania Coco Gauff z Barborą Krejcikovą. Niestety Amerykanka bardzo zawiodła i przegrała to starcie 5:7, 4:6. To oznacza, że Czeszka zajęła pierwsze miejsce w grupie, a nasza tenisistka pożegnała się z turniejem.

