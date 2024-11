Słowa Sabalenki o Świątek poszły w świat. Tego już nie da się cofnąć

- Wow! To jest inny poziom! Świat bajgli to jej świat - słowa Aryny Sabalenki o Idze Świątek znów pasują do wyczynu naszej tenisistki. Polka właśnie dogoniła Serenę Williams w statystyce setów wygranych 6:0 w turniejach WTA Finals. Aż trudno uwierzyć, jak szybko Świątek to zrobiła!

