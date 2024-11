To już koniec. Tenisowa skandalistka oficjalnie ogłosiła. "Niestety"

W ubiegłym roku Anastazja Potapowa zasłynęła kilkoma kontrowersyjnymi zachowaniami, paradując w koszulce Spartaka Moskwa - swojego ulubionego klubu piłkarskiego. Najpierw zamieściła na Instagramie zdjęcie w trykocie tej ekipy podczas turnieju w Dubaju, a później wyszła w nim na kort w Indian Wells przed meczem z Jessiką Pegulą.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

To koniec. Tenisowa skandalistka oficjalnie potwierdziła

Swoje przywiązanie do barw klubu ze stolicy Rosji tenisistka wyraziła także podczas jednego ze spotkań. Potapowa pojawiła się na murawie przed pierwszym gwizdkiem derbów Moskwy i otrzymała dedykowaną koszulkę. Wszystkim pochwaliła się na swoim Instagramie. "Najbardziej hejtowana zawodniczka WTA i w pełni na to zasługujesz!" - brzmiał jeden z komentarzy internauty. Zachowanie Anastazji Potapowej kilkukrotnie krytykowała Iga Świątek, która apelowała nawet do WTA. Przez to zawodniczki raczej nie pałają do siebie sympatią.

O 35. zawodniczce świata głośno zrobiło się też za sprawą ślubu z Aleksandrem Szewczenko - to tenisista, która zmienił barwy narodowe z Rosji na Kazachstan. Małżeństwo zawarte 1 grudnia ubiegłego roku nie wytrzymało próby czasu. Potapowa najpierw usunęła nazwisko męża z profilu na Instagramie, a następnie ogłosiła rozstanie.

"Cześć wszystkim. Tym razem nie mam zbyt pozytywnych wiadomości. Niestety, Aleksander i ja postanowiliśmy się rozstać. To jest życie. Ludzie łączą się, ale też rozchodzą. Powody rozwodu chcielibyśmy zachować dla siebie. Uprzejmie proszę o nie zadawanie nam zbędnych pytań w tym temacie i uszanowanie naszej decyzji. Powodzenia i miłości dla wszystkich!" - zakomunikowała w mediach społecznościowych. Aleksander Szewczenko nie skomentował rozstania.

Ten sezon dla Anastazji Potapowej nie był zbyt udany. Ostatni mecz rozegrała 9 października w Wuhan, kreczując w starciu przeciwko Jessice Peguli. Wcześniej notowała nawet serię pięciu porażek z rzędu. W czwartej rundzie tegorocznego Roland Garros przegrała 0:6, 0:6 z Igą Świątek.