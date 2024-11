Tak wygląda tabela grupy Świątek po meczu z Kasatkiną

Iga Świątek ma za sobą ostatni mecz grupowy w WTA Finals. Zamiast z Jessicą Pegulą Polka zagrała z rezerwową Darią Kasatkiną i nie pozostawiła jej żadnych złudzeń, zwyciężając 6:1, 6:0. To dało jej awans w tabeli Grupy Pomarańczowej, ale tylko do czasu meczu Coco Gauff z Barborą Krejcikovą. I to jego wynik zadecyduje o losach Polki. Oto tabela grupy WTA Finals po meczu Iga Świątek - Daria Kasatkina.

