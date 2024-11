Amerykanie wytknęli rywalce Świątek niewygodne fakty

Jessica Pegula z powodu kontuzji kolana wycofała się z WTA Finals po meczach z Barborą Krejcikovą i Coco Gauff, a w jej miejsce wskakuje rezerwowa Daria Kasatkina. Rosjanka zagra ostatnie spotkanie grupowe z Igą Świątek, ale nie ma już szans na awans. Gra w finałach touru będzie dla niej niemałym prestiżem, ale Amerykanie wypomnieli jej, że początkowo nie zgadzała się z rozgrywaniem meczów w Arabii Saudyjskiej.

Amerykanie przypomnieli to Darii Kasatkinie przed meczem z Igą Świątek

"Daria Kasatkina, która wcześniej nieufnie podchodziła do tenisa w Arabii Saudyjskiej, zagra w Rijadzie jako rezerwowa" - napisał "The Athletic" i dalej wytłumaczył, o co chodzi z rzekomą "nieufnością". Mianowicie Kasatkina w po pierwszych doniesieniach rozgrywania WTA Finals w Arabii Saudyjskiej jawnie się temu sprzeciwiała.

- Nie podoba mi się wiele kwestii dotyczących tego kraju - mówiła na konferencji podczas Wimbledonu w 2023 roku. - Mężczyznom jest tam łatwiej, oni mogą czuć się całkiem dobrze. My nie czujemy się tak samo - dodała Rosjanka. Chodzi oczywiście o nieszczególnie rozwinięte prawa kobiet i w ogóle prawa człowieka w Arabii Saudyjskiej.

Dodatkowo w lipcu 2022 roku Kasatkina wyznała, że jest osobą homoseksualną. W Arabii Saudyjskiej jest to nielegalne, zresztą podobnie jak w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie również rozgrywane są turnieje WTA. Amerykanie wytykają Kasatkinie, że diametralnie zmieniła zdanie.

- Otrzymałam gwarancję, że wszystko będzie dobrze - deklarowała Kasatkina w kwietniowym wywiadzie dla BBC. - Dopóki daje to dzieciom i kobietom możliwość zobaczenia tego sportu, myślę, że to wspaniałe - dodawała tenisistka, czym usprawiedliwiała swój ewentualny występ w Rijadzie. Teraz wiemy, że tam zagra.

Dla porównania "The Athletic" zestawia słowa Martiny Navratilovej, wielkiej krytyczki rozgrywania WTA Finals w Rijadzie. - Zanim tam pojedziemy, to muszą nastąpić wielkie zmiany. Nie można tam pójść i powiedzieć, że jesteś osobą homoseksualną. Ludzie mówią: no cóż, to po prostu się zachowuj. Ale co to w ogóle znaczy? - pytała legenda tenisa.

Mecz Darii Kasatkiny z Igą Świątek zaplanowano na czwartek 7 listopada o godzinie 13:30. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.