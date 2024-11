Iga Świątek zadziwiła. "Ona prawie nigdy tego nie robi"

Dużo błędów, szarpanej gry, mniej finezji i pokazu wysokiej dyspozycji. Tak wyglądał mecz Igi Świątek z Coco Gauff. Obie zawodniczki miały co prawda przebłyski wielkiej tenisowej klasy, zwłaszcza w pierwszym secie, jednak żadna nie czuła się na korcie komfortowo. Ostatecznie decydujące okazało się to, która z nich zachowa jednak odrobinę więcej stabilizacji i niestety tą zawodniczką była Gauff, która wygrała 6:3, 6:4, odnosząc dopiero drugie zwycięstwo w trzynastym starciu z Polką.

Świątek na błędach do porażki

Rzecz jasna przed meczem, a nawet przed całym turniejem, musieliśmy się wszyscy liczyć z czymś takim w wykonaniu Świątek. Dwumiesięczna przerwa od gry, zmiana trenera, sporo zamieszania. Piętno tego wszystkiego było widoczne zwłaszcza po liczbie niewymuszonych błędów, których nasza reprezentantka popełniła aż 47 i to właśnie one przesądziły na korzyść jej rywalki.

Laura Robson zaskoczona tym elementem gry Świątek

Jednak była brytyjska tenisistka Laura Robson mimo wszystko była w pewnym stopniu zaskoczona grą Polki. Podkreśliła to w rozmowie z "The Tennis Gazette". Konkretnie jednym elementem, którego nie oglądamy u Świątek za często. Wynikał on z tego, że nasza reprezentantka nie była w stanie narzucić jej swoich warunków gry.

- W przeszłości Iga potrafiła podyktować Coco warunki gry na forhendzie, zwłaszcza przy drugim serwisie Amerykanki. Wyłączała jej w ten sposób bekhend. Tym razem jednak Coco czuła się na forhendzie o wiele pewniej, nie dawała się Idze. Doszło nawet do tego, że pod koniec meczu Iga grała bekhendem na środku kortu, a wcześniej bardzo rzadko widziałam u niej coś takiego. Nie wykluczam, że spowodowały to jej problemy na forhendzie, który często wyglądał na zbyt pospieszny, a Coco dobrze to wykorzystywała - oceniła wicemistrzyni olimpijska z Londynu 2012 w grze mieszanej.