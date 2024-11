Sabalenka już nie musi nawet grać. Tak wygląda tabela jej grupy w WTA Finals

W ostatnich tygodniach Aryna Sabalenka jest w kosmicznej formie. Po triumfach na US Open i WTA 1000 Wuhan obecna liderka światowego rankingu przystąpiła do WTA Finals. Podczas turnieju kończącego tegoroczny sezon również - jak na razie - nie ma sobie równych. W pierwszym meczu dosyć gładko rozprawiła się z Qinwen Zheng, wygrywając 6:3, 6:4. Nieco więcej problemów sprawiła jej Jasmine Paolini.

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Sabalenka pewna awansu! Czeka ją "mecz o pietruszkę"

Co prawda w pierwszym secie Sabalenka wygrała 6:3, jednak druga partia zakończyła się już wynikiem 7:5. - Cały mecz był bardzo trudny. To świetna rywalka, nałożyła wielką presję, świetnie się poruszyła. Jestem bardzo szczęśliwa z powodu dzisiejszego zwycięstwa. Tak, drugi set był dość skomplikowany. Prawdę mówiąc starałam się pozostać agresywna, pokazać jej, że będę walczyła o ten set, choćby nie wiem co. Tak naprawdę, w połowie drugiego seta myślałam już o trzecim. Wtedy pomyślałam: poczekaj, jeszcze do niego nie doszło. Postawiłam na walkę, chciałam zobaczyć, co się wydarzy. Ostatecznie byłam w stanie wygrać - mówiła w pomeczowym wywiadzie.

Na środę około godz. 16:00 zaplanowano starcie Aryny Sabalenki z Jeleną Rybakiną. Na papierze taki pojedynek prezentuje się naprawdę interesująco. Tymczasem okazuje się, że spotkanie liderki rankingu WTA z piątą rakietą świata w trzeciej kolejce fazy grupowej WTA Finals mogłoby się w ogóle nie odbyć!

A to dlatego, że już przed wejściem na kort Białorusinka jest pewna awansu do półfinału z pierwszego miejsca. Za to Kazaszka z pewnością pogodziła się z faktem, że tegoroczne finały zakończy na ostatnim miejscu w grupie. Teraz obie zawodniczki czeka tzw. mecz o pietruszkę, czyli w praktyce o nic. Z dywizji fioletowej z drugiego miejsca awansuje wspomniana Qinwen Zheng, która w środowe popołudnie rozbiła 6:1, 6:1 Paolini. Tym samym poznaliśmy już komplet tenisistek z tej dywizji, które wystąpią w półfinałach.

Można przypuszczać, że Aryna Sabalenka powoli myśli już o meczu o finał. Niewykluczone, że na tym etapie zmierzy się z Igą Świątek, czyli wiceliderką rankingu oraz zeszłoroczną triumfatorką WTA Finlas. Polkę po wygranej z Barborą Krejcikovą i porażce z Coco Gauff Polkę czeka ostatnie starcie w grupie. Jej rywalką będzie Jessica Pegula, która ma na koncie dwie porażki. Spotkanie z udziałem naszej tenisistki odbędzie się w czwartek.

Oto fioletowa grupa WTA Finals przed meczem Sabalenka - Rybakina