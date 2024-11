Jest reakcja WTA po meczu Świątek - Gauff w Rijadzie

Iga Świątek (2. WTA) nie wykorzystała szansy awansu do półfinału WTA Finals już po drugim meczu. Pięciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych przegrała we wtorkowe popołudnie z Amerykanką Coco Gauff (3. WTA) 3:6, 4:6. Dla Polki była to dopiero druga porażka z tą rywalką w już 13 spotkaniu. Świątek przegrała m.in. dlatego, że miała o wiele więcej niewymuszonych błędów (47-33).

Jest reakcja WTA po meczu Iga Świątek - Coco Gauff

Oficjalna strona WTA w trzech krótkich słowach zareagowała na mecz Igi Świątek z Coco Gauff. - Simply brilliant [Po prostu genialnie - przyp. red.] - napisała na swoim profilu na portalu X.

- Coco Gauff kontynuuje swoją dominację w Rijadzie, pokonując w dwóch setach Świątek 6:3, 6:4 - podkreślono.

Wpis WTA screen X

Po porażce z Gauff Polka spadła na trzecie miejsce w grupie pomarańczowej. Wyprzedzają ją Amerykanka oraz Barbora Krejcikova (13. WTA).

W trzeciej kolejce Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą (6. WTA), a Coco Gauff zagra z Barborą Krejcikovą. Spotkania te zaplanowane są na 7 listopada. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Ten krzyk Coco Gauff było słychać w całej hali. Iga Świątek pokazała nową twarz

- Świetnie spisująca się od kilku tygodni Coco Gauff w meczu WTA Finals postawiła we wtorek mur, ale Iga Świątek nie wykorzystała sporej dziury w nim. Amerykańska tenisistka z kolei wykorzystała wszystkie okoliczności, które sprawiły, że w Rijadzie - mimo fatalnego bilansu 1-11 z Polką - to ona w oczach wielu była faworytką - pisała po meczu Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.