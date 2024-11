Ależ zawrzało po meczu Świątek - Gauff. Eksperci nie mają złudzeń

Idze Świątek (2. WTA) w meczu z Coco Gauff (3. WTA) nie udało się to, co udało się w niedzielę w spotkaniu z Barborą Krejcikovą (13. WTA). Wtedy Polka przegrała pierwszego seta, ale wygrała cały mecz. Z kolei z Amerykanką Świątek przegrała 3:6, 4:6 w drugim meczu fazy grupowej turnieju WTA Finals. To druga porażka Polki z Gauff w ich trzynastym bezpośrednim meczu.

"Iga Świątek przegrała z Coco Gauff 3:6, 4:6. Nie było nawet forhendu. Widać braki w praktyce meczowej. Grała z tenisistką ograną w ostatnich tygodniach i dlatego wynik bez zaskoczenia. W obu grupach WTA Finals na czele tenisistki, których forma nie była znakiem zapytania" - ocenił Rafał Smoliński.

"47 niewymuszonych błędów Igi Świątek przy ledwie 15 winnerach - aż trudno uwierzyć. W ten sposób nie da się wygrać z trzecią rakietą świata. Potrzebna natychmiastowa reakcja już w czwartek!" - pisał wprost Piotr Bernaciak z "Przeglądu Sportowego" Onet.

"Coco Gauff z drugim zwycięstwem nad Igą (bilans 11-2 dla Polki). Niestety wciąż brakuje Świątek ogrania w tourze. Dużo nieczystych zagrań, sporo autów i prostych błędów. Amerykanka dziś dużo lepsza. O awans do półfinału Iga musi walczyć z Pegulą" - napisał Mateusz Ligęza z Radia Zet.

"Słaby mecz Igi Świątek, mnóstwo błędów w ważnych momentach. Brak rytmu meczowego w szybkich warunkach był bardzo widoczny. Coco Gauff nie zagrała jakiegoś super meczu, ale była dużo solidniejsza" - stwierdził Michał Chojecki.

"Mimo wszystko jestem jednak lekko zaskoczony. 6:3, 6:4 dla Coco Gauff - nawet nie zwycięstwem Amerykanki, a raczej okolicznościami… Coco zaskoczyła dużo lepszym forhendem, a Iga baaaardzo dużą liczbą niewymuszonych błędów. W czwartek trzeba grać o awans do półfinału" - podkreślił Adam Romer.

W ostatnim meczu fazy grupowej WTA Finals w Rijadzie Iga Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą (6. WTA). Amerykanka w dwóch setach przegrała z Coco Gauff i Barborą Krejcikovą. Dobrze jednak wspomina ostatni mecz ze Świątek, który wygrała 6:2, 6:4 w ćwierćfinale US Open. Spotkanie Świątek z Pegulą zostanie rozegrane w czwartek 6 listopada. Relację tekstową z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.