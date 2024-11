Ten krzyk Gauff było słychać w całej hali. Świątek jakiej nie widzieliśmy

Krzyk Coco Gauff po wygraniu niemal każdej trudnej i ważnej akcji we wtorkowym meczu słychać było w całej hali, odbijał się od wielu pustych krzesełek. Słowem: był wymowny. Po pierwsze, dotychczas Iga Świątek była jej koszmarem i w wielu ich pojedynkach Amerykanka spalała się mentalnie. Po drugie, Polka początkowo pokazywała zupełnie inną twarz niż w niedzielnym pojedynku z Barborą Krejcikovą. Niestety, potem się pogubiła i w efekcie przegrała 3:6, 4:6.

Świątek odrzuciła pomocną dłoń. Polka straciła niedzielny atut

4:6, 0:3 - to był przełomowy moment meczu Świątek z Krejcikovą, w którym Czeszka zaczęła grać dużo słabiej i Polka z tej szansy skorzystała (wygrała 4:6, 7:5, 6:2). Mówiła potem nawet, że wydostała się z bagna. Gauff też wyciągała we wtorek do niej pomocną dłoń, ale ją obrończyni tytułu odrzuciła.

Przez sześć pierwszych gemów na korcie były iskry. Ale nie za sprawą tarć między Świątek i Gauff, ale dzięki ich bardzo dobrej grze. Pełna moc w wymianach, świetne poruszanie się po korcie obu zawodniczek - dzięki temu co chwilę oglądaliśmy akcje, po których można było się uśmiechnąć z zadowoleniem. Polka brała przykład z rywalki i nadawała piłce duże prędkości, z którymi wiele przeciwniczek miałoby problem. Ale nie 20-letnia Amerykanka, która przetrzymywała przeważnie ten napór.

Potem zaczęło się jednak falowanie - najpierw dołek złapała Świątek, a na początku drugiego seta to samo przytrafiło się jej rywalce. Tylko o ile trzecia rakieta świata potrafiła z tego skorzystać, o tyle wiceliderka rankingu WTA już nie.

Gauff świetnie korzystała też z returnu, który w tym sezonie jest jej sporym atutem. O ile w meczu z Krejcikovą Świątek była chwalona za serwis (posłała 10 asów), to tym razem często była w opałach i musiała bronić break pointów. W pierwszym secie na siedem takich sytuacji wyszła bez szwanku pięć razy, a w drugiej miała wynik 2/5.

Początek uspokoił kibiców Świątek - grała naprawdę dobrze. Zupełnie inaczej niż rozpoczęła pełen błędów występ w pierwszym meczu w Rijadzie. Chciałoby się ją oglądać taką przez całe spotkanie, ale wystarczyło tego tylko na pół seta. Potem pojawiły się częstsze błędy i niewykorzystane szanse, które przypomniały o tym, że Polka ma za sobą dwumiesięczną przerwę w grze. Warto też pamiętać, że dość szybki twardy kort również działał na korzyść Amerykanki.

Kryzys Gauff bez poważnych konsekwencji. Nowa twarz Świątek

Co najbardziej boli? Zmarnowanie szans wynikających z jedynej słabości Gauff, którą było podanie. Na początku września w 1/8 finału US Open zanotowała 19 podwójnych błędów. To był słabszy etap sezonu 20-latki, która dodatkowo pracowała wtedy nad zmianą techniki serwisu. Efekty tych zmian oraz zmiany trenera przyszły szybko - miesiąc później wróciła do gry i triumfowała w Pekinie, a zaraz potem dotarła do półfinału w Wuhan.

W Rijadzie też zaczęła bardzo udanie - od pewnego zwycięstwa nad będącą obecnie bez formy rodaczką Jessicą Pegulą. W meczu ze Świątek w pierwszym secie zwracała uwagę jej słaba skuteczność w trafianiu pierwszego podania (zaledwie 46,2% przy 70,7% po stronie Polki, a wygranych akcji miały - odpowiednio - 75% i 55,2%), co nadrabiała wówczas jeszcze drugim. Ale wymownym jest, że w gemie otwarcia drugiej partii zanotowała aż trzy podwójne błędy, a i tak zapisała go na swoje konto. Wydaje się, że normalnie Polka nie zmarnowałaby takiego prezentu.

Gauff jeszcze w przerwie między partiami ćwiczyła serwis. Trudno było wtedy przypuszczać, że za kilka minut aż tak posypie się jej gra w tym elemencie. Zaliczyła w tej części meczu aż dziewięć podwójnych błędów (w całym meczu 11). Właściwie wtedy wystarczyło dać jej szansę na robienie błędów i nie przeszkadzać jej w tym. Polka zrobiła to po chwili, dzięki czemu zaliczyła pierwsze przełamanie. Ale nie miała szansy nacieszyć się nim, bo zaraz potem sama przegrała przy własnym serwisie i przewaga odeszła w zapomnienie. Po kilku minutach sytuacja się powtórzyła przy stanie 3:3. W sumie Świątek tego dnia zanotowała aż 47 niewymuszonych błędów - tyle samo, co w meczu z Krejcikovą. Gauff miała ich 33.

Na pocieszenie fanom Polki pozostaje początek spotkania i nadzieja, że jak rozegra ona więcej meczów i odzyska rytm, to takie szanse, jaki dziś zmarnowała, wykorzysta z zimną krwią. Dochodzi do tego jeszcze jeden aspekt - we wtorek wprowadziła do gry coś, czego wcześniej zbyt często u niej nie oglądaliśmy. Teraz nie tylko częściej chodziła do siatki, ale też wracała z tych wypraw z punktami. Być może to pierwsze efekty rozmów z nowym trenerem - Wimem Fissettem. Bo choć poprzednik Belga Tomasz Wiktorowski też zachęcał do bardziej ofensywnego nastawienia Świątek, to zazwyczaj nie widać było efektów tego podczas meczów.

Gauff już jest pewna awansu do półfinału, a Świątek powalczy o to w czwartkowym meczu z Pegulą. Biorąc pod uwagę obecną zapaść w grze drugiej z Amerykanek, to będzie to dla Polki dobra okazja do ustabilizowania gry i wykorzystania słabości rywalki.