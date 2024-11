O której dziś gra Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

"To jest siła charakteru. Kocham, kocham!! (...) Uff. Czekamy na więcej" - pisała Maryla Rodowicz na Facebooku. W taki sposób znana piosenkarka zareagowała na zwycięstwo Igi Świątek z Barborą Krejcikovą na start WTA Finals. Polka miała spore problemy. Przegrała pierwszą partię 4:6, a w drugiej rywalka prowadziła już 3:0. Nasza rodaczka nie poddała się i walczyła o każdą piłkę, co zaprocentowało w kolejnych akcjach. Ostatecznie odwróciła losy meczu, wygrała drugą partię 7:5, a trzecią 6:2.

- Na początku meczu nie było mi łatwo. Czułam się trochę "zardzewiała", a Barbora dobrze to wykorzystywała i wynik szybko zmienił się na jej korzyść. (...) Miałam problemy z zachowaniem cierpliwości, ale jestem zadowolona, iż ostatecznie po prostu robiłam swoje, nie patrząc na wynik - podkreślała Świątek w pomeczowym wywiadzie.

Polka trafiła do grupy ze wspomnianą Krejcikovą, a także Jessicą Pegulą i Coco Gauff. I to właśnie z ostatnią z wymienionych rywalek rozegra kolejny mecz. Amerykanka jest jedną z tych zawodniczek, z którą Świątek miała okazję najczęściej mierzyć się w przeszłości.

Dość powiedzieć, że ich nadchodzące starcie będzie już 13. w karierze! I zdecydowanie lepszym bilansem może pochwalić się Polka - aż 11 zwycięstw. Gauff wygrała tylko raz - miało to miejsce w Cincinnati w 2023 roku. Wówczas po trzysetowej walce Amerykanka triumfowała 7:6(2), 3:6, 6:4. Od tego czasu panie rozegrały cztery mecze i w każdym z nich górą była nasza rodaczka. Tak było też przed rokiem w WTA Finals.

Zresztą wtedy Polka nie przegrała ani jednego meczu i dopisała kolejny tytuł do konta. W tym sezonie zamierza powtórzyć wyczyn, ale o to łatwo nie będzie. W znakomitej formie wydaje się być też Aryna Sabalenka, obecnie pierwsza rakieta świata. To właśnie w Rijadzie rozstrzygnie się, która z zawodniczek zakończy rok na pierwszej lokacie w rankingu WTA - czy będzie to Białorusinka, czy jednak Świątek.

Spotkanie Igi Świątek z Coco Gauff zaplanowano na wtorek 5 listopada. Początek o godzinie 16:00. Wcześniej na korcie pojawią się rywalki grupowe Polki i Amerykanki. Mecz naszej rodaczki będzie transmitowany na Canal+Sport. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.