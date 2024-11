WTA Finals. O której gra Iga Świątek? Kiedy mecz Świątek - Gauff? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Porażka w ćwierćfinale US Open, rezygnacja z aż trzech azjatyckich turniejów, zmiana trenera i utrata prowadzenia w rankingu WTA - tak właśnie wyglądały ostatnie tygodnie Igi Świątek. Polka miała trudny czas, ale cierpliwie pracowała, by wrócić na kort w najlepszej możliwej formie, pokazać pełnię potencjału i powalczyć o odzyskanie miana pierwszej rakiety świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana" Wybierz serwis

Jedyna okazja w tym roku do realizacji tych celów to WTA Finals. 23-latka rozpoczęła już rywalizację, ale od sporych problemów. Przegrywała bowiem 4:6, 0:3 z Barborą Krejcikovą, ale nie traciła nadziei. I ostatecznie to zaprocentowało. Zaczęła popełniać mniej błędów, grać pewniej i precyzyjniej. Wygrała cztery gemy z rzędu, następnie set 7:5, a w trzeciej partii nie dała rywalce najmniejszych szans - straciła tylko dwa gemy.

WTA Finals. Iga Świątek - Coco Gauff. 13 bezpośredni mecz tych tenisistek

Świątek powoli się rozpędza i wraca do rytmu meczowego. Starcie z Czeszką było jej 60. wygranym meczem w tym roku. I już we wtorek będzie miała okazję nie tylko dopisać 61. zwycięstwo do konta, ale i zbliżyć się do Aryny Sabalenki w rankingu WTA.

Tego dnia zagra z Coco Gauff. Amerykanka znakomicie rozpoczęła rywalizację w Rijadzie, bo od pewnego zwycięstwa 6:3, 6:2 nad Jessicą Pegulą. Mimo trudnego pierwszego spotkania i długiego rozbratu z kortem to jednak Świątek wydaje się faworytką. W końcu obie panie mierzyły się już 12-krotnie w karierze. I aż 11 pojedynków kończyło się zwycięstwem Polki. Można więc powiedzieć, że Świątek jest prawdziwym koszmarem Amerykanki.

Mimo wszystko nasza rodaczka będzie musiała podejść do tego starcia maksymalnie skoncentrowana. Niewykluczone, że będzie chciała wykorzystać słaby punkt rywalki. A co nim jest? - Ona nie ma drugiego podania. I to jest problem - mówiła Rennae Stubbs. Liczby w statystyce serwisu są bezlitosne dla Gauff. Tylko na US Open w czterech meczach popełniła aż 38 podwójnych błędów serwisowych i jak na razie poprawy dużej nie widać.

WTA Finals. O której gra Iga Świątek? Kiedy mecz Świątek - Gauff? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz Igi Świątek z Coco Gauff odbędzie się we wtorek 5 listopada. Początek około godziny 16:00 czasu polskiego. Wcześniej pojedynek stoczą Jessica Pegula i Barbora Krejcikova. Transmisję ze spotkania Polki z Amerykanką przeprowadzi Canal+Sport. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.