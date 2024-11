Tak Qinwen Zheng nazwała Igę Świątek. Już tego nie cofnie

Iga Świątek wreszcie wróciła na kort. Tenisistka bierze obecnie udział w WTA Finals i w pierwszym meczu zmierzyła się z Barborą Krejcikovą. Polka miała problemy, ale finalnie wygrała 4:6, 7:5, 6:2. "Prawdziwa Iga wróciła po tej długiej przerwie dopiero 13 gemów później, przy stanie 4:6, 0:3. Ale za to, w jakim wróciła stylu!" - napisał Żelisław Żyżyński na Twitterze.

Iga Świątek wylądowała na profilu WTA na Instagramie. Tak nazwała ją Qinwen Zheng

Świątek, jak i pozostałe tenisistki, ma również wiele zobowiązań poza kortem. Polka regularnie pojawia się na różnych materiałach, które lądują w mediach społecznościowych WTA. W poniedziałek pojawił się kolejny materiał, na którym znów możemy obejrzeć najlepszą polską tenisistkę. Uczestniczki WTA Finals "zabawiły się" w podawanie telefonu. Przy okazji dowiedzieliśmy się, jakie zdanie nt. Igi Świątek ma Chinka Qinwen Zheng.

W krótkim filmiku najpierw możemy zobaczyć Qinwen Zheng, która przekazuje telefon Idze Świątek, mówiąc: Podaję telefon najmądrzejszej zawodniczce w tourze. Polka kontynuowała zabawę. "Podaję telefon do kogoś, kto jest jedyną osobą poza mną, która potrafi mówić po polsku w WTA Finals" - powiedziała. I oddała smartfona Jasmine Paolini, która natomiast przekazała ją do Barbory Krejcikovej. "Podaję telefon do kogoś, kto pokonał mnie w finale Wimbledonu" - stwierdziła.

Po pierwszej kolejce meczów Iga Świątek zajmuje drugie miejsce w grupie z jednym zwycięstwem na koncie. Wyprzedza ją Coco Gauff, która również ma jedną wygraną, ale lepszy bilans setów. Za nimi znajdują się Barbora Krejcikova i Jessica Pegula. Polka kolejny mecz rozegra już we wtorek o godzinie 16:00. Wówczas zmierzy się z Coco Gauff.