Sabalenka ruszyła do kamery i się zaczęło. Odsłonili kulisy

Tegoroczny sezon w tenisie lada moment dobiegnie końca. Zwieńczeniem damskiej rywalizacji jest WTA Finals, na którym pojawiło się osiem najlepszych zawodniczek tego roku. Wśród nich nie mogło zabraknąć Igi Świątek oraz Aryny Sabalenki. Pierwsza z nich wróciła do gry po prawie dwumiesięcznej przerwie. Na start udało jej się wygrać z 4:6, 7:5, 6:2 z Barborą Krejcikovą. Za to druga po triumfach na US Open i w Wuhan już w pierwszym starciu z Qinwen Zheng udowodniła że jest w kapitalnej formie, zwyciężając 6:3, 6:4.

Tak wyglądały kulisy sesji zdjęciowej WTA Finals. Sabalenka w roli głównej

W międzyczasie Białorusinka zepchnęła naszą zawodniczkę z fotelu liderki rankingu. Jeśli Sabalenka wygra w stolicy Arabii Saudyjskiej, zakończy sezon na pierwszym miejscu. W przypadku Igi Świątek sytuacja jest bardziej skomplikowana. Aby jej scenariusz marzeń się spełnił, oprócz triumfu w Rijadzie musi liczyć na potknięcie starszej koleżanki w fazie grupowej.

Tuż przed rozpoczęciem rywalizacji w WTA Finals odbyło się równie ważne wydarzenie, jakim jest oficjalna sesja zdjęciowa wszystkich uczestniczek turnieju. W niedzielę kulisy tej ceremonii zostały pokazane na oficjalnym kanale WTA na platformie YouTube.

Podczas sesji nie brakowało uśmiechów i dobrego humoru. Najpierw tenisistki założyły stylowe kreacje, a następnie przystąpiły do obowiązków medialnych. Oprócz wielu grupowych i indywidualnych zdjęć zawodniczki nagrywały także krótkie filmiki do mediów społecznościowych. Wtedy inicjatywę kompletnie przejęła Aryna Sabalenka. Nie od dziś wiadomo, że Białorusinka prężnie działa na Instagramie czy TikToku, gdzie często publikuje kreatywne materiały. Nie inaczej było tym razem.

Sabalenka od razu zaczęła tłumaczyć koleżankom z touru swoją koncepcję na nagranie krótkiego wideo. Pokazywała, w jaki sposób muszą one poruszać się przed kamerą, aby całość prezentowała się okazale. Efekty medialnej pracy ośmiu najlepszych zawodniczek tego sezonu mogliśmy zobaczyć na profilach WTA Finals.

Jak widać, obecna liderka rankingu doskonale radzi sobie z takimi zadaniami. Przy okazji można dostrzec, że w świetnie dogadywała się z Igą Świątek, z którą również miała okazję nagrać wspólny filmik. A jak sama Polka oceniła sesję zdjęciową? - Bardzo mi się podobało. Nie ubieram się tak na co dzień. Zawsze lubiłam takie sesje zdjęciowe. Często biorę w nich udział z moimi partnerami biznesowymi i sprawia mi to wiele frajdy. Wczorajsza sesja podobała mi się tym bardziej że najlepsze tenisistki na świecie były razem na zdjęciu - mówiła.