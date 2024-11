Świątek ogłasza: Aryna mnie namówiła i fajnie

Iga Świątek rozpoczyna walkę o obronę tytułu w WTA Finals. W pierwszym meczu w Rijadzie 23-latka mierzy się z Barborą Krejcikovą. Później czekają ją jeszcze dwa spotkania grupowe z Jessiką Pegulą i Coco Gauff. Przed wyjściem na kort Polka pojawiła się w studiu Canal + Sport, by porozmawiać z Bartoszem Ignacikiem.

Świątek tłumaczy, co się z nią działo w trakcie nieobecności na kortach. "Wiele czasu poświęciłam, aby..."

Dla Świątek jest to pierwszy mecz od porażki w ćwierćfinale US Open. Od tamtej pory upłynęły niemal równo dwa miesiące. Nie mogło więc zabraknąć pytania, co robiła przez ten czas. - Generalnie przez większość czasu zajęłam się zmianami, jeśli chodzi o zespół. Okres poszukiwania nowego trenera był wymagający pod tym względem, że poza pierwszą zmianą Piotrka Sierzputowskiego na Tomasza Wiktorowskiego, nigdy tego nie robiłam. Teraz będę pierwszy raz pracowała z trenerem zza granicy, więc logistycznie to też trochę zmienia. Wiele czasu poświęciłam, aby to jakoś usystematyzować i ułożyć w taki sposób, żeby grało - wyjaśniła.

Nowym szkoleniowcem Świątek przed dwoma tygodniami został Belg Wim Fissette. W Rijadzie Polka rozegra dopiero pierwsze mecze pod jego okiem. Czasu na wspólne przygotowania nie było więc dużo. Ostatnie dni duet spędził już w Arabii Saudyjskiej. W czwartek media społecznościowe obiegły obrazki, jak Świątek trenowała z Aryną Sabalenką. Panie nie tylko wspólnie odbijały piłkę, ale pokazały, że mimo zaciekłej rywalizacji, potrafią się dogadać.

Świątek szczerze o relacji z Sabalenką. "Fajnie byłoby wrócić"

Tenisistki zrobiły wspólne zdjęcie, a także nagrały wideo na TikToka Białorusinki. - Aryna mnie namówiła i fajnie, że była okazja zrobić coś innego i pokazać fanom, że miedzy sobą się dogadujemy. A jeżeli chodzi o trening, to kiedyś cały czas ze sobą trenowałyśmy. Miałyśmy przerwę też z tego względu, że bardzo dużo ważnych meczów grałyśmy przeciwko sobie, ale myślę, że fajnie byłoby wrócić do tych treningów, bo jednak czuję, że rytm tego treningu był bardzo dobry - opowiedziała Świątek.

Na koniec Ignacik zapytał naszą tenisistkę, co jest dla niej w tym momencie ważniejsze - wygrana w WTA Finals czy powrót na pozycję liderki światowego rankingu. - Myślę, że jak będę dobrze grała w tenisa, to prędzej czy później wrócę na ten numer jeden, jeśli będę pracowała tak samo jak teraz. Ale patrząc na to, że zagram po raz pierwszy od US Open, nie chcę narzucać na siebie takiej presji, że to musi się wydarzyć w tym tygodniu. Chcę zobaczyć, jak się odnajdę na korcie, zagrać jak najlepszy tenis, skorzystać z tego, co mi powie nowy trener i jak będę robiła progres, to na pewno ten numer jeden wróci - podsumowała.