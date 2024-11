Neymar spotkał Sabalenkę. Nazwał ją tak, jak na to zasłużyła

Aryna Sabalenka jest faworytką do wygrania całego WTA Finals w Rijadzie. Sama federacja i jej sponsorzy robią wszystko, by to było dla Białorusinki wyjątkowe wydarzenie. Organizatorzy także dokładają do tego cegiełkę, ponieważ umożliwi spotkanie liderki rankingu z Neymarem, gwiazdą ligi saudyjskiej. Sam Brazylijczyk był zachwycony spotkaniem z tenisistką.

