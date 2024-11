O której dzisiaj gra Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek - Krejcikova? [TRANSMISJA, WYNIK]

Iga Świątek (2. WTA) ostatni mecz rozegrała 5 września w ćwierćfinale US Open (2:6, 4:6 z Jessicą Pegulą). Później wycofała się z kilku startów (Seul, Pekin, Wuhan), co nie oznacza, że było o niej zupełnie cicho. A za moment wróci do tenisowej rywalizacji.

Kiedy gra Świątek? O której mecz Świątek w WTA Finals?

Polka weźmie udział w kończącym sezon turnieju WTA Finals, gdzie występuje osiem najlepszych singlistek ostatnich miesięcy (według rankingu WTA Race). W losowaniu przydzielono ją do grupy pomarańczowej, w której zagra kolejno z: Barborą Krejcikovą (13. WTA), Coco Gauff (3. WTA) oraz Pegulą (6. WTA).

Z Krejcikovą 23-latka zagra po raz piąty w karierze. Dotychczas dwukrotnie ją pokonała (w 2021 r. w Miami oraz Rzymie), a także poniosła dwie porażki (finały w Ostrawie 2022 iDubaju 2023). Jednak Czeszka ma za sobą nie najlepszy sezon i dostała się do Turnieju Mistrzyń dzięki zmianie zasad kwalifikacji - zarezerwowano bowiem miejsce dla wszystkich triumfatorek Wielkiego Szlema, a ona wygrała Wimbledon. Inaczej nie byłoby jej w Rijadzie, gdyż w rankingu Race była "dopiero" na 12. pozycji. - Wracanie do zwycięstw Krejcikovej z Igą w Ostrawie i Dubaju nie ma wielkiego sensu. Stare dzieje - skwitował Marek Furjan.

Jednak w przypadku Świątek jest trochę niewiadomych. Przede wszystkim to, jak zaprezentuje się po niemal dwumiesięcznej przerwie i jak na jej grę wpłynie nowy trener Wim Fissette, który zastąpił Tomasza Wiktorowskiego. Ponadto w tyle głowy Polka może mieć walkę o odzyskanie prowadzenia w rankingu, które niedawno straciła na rzecz Aryny Sabalenki (1. WTA).

Mecz Iga Świątek - Barbora Krejcikova zostanie rozegrany w niedzielę 3 listopada, najwcześniej o godz. 13:30 czasu polskiego. Transmisję TV przeprowadzi Canal+Sport 2 (kanał płatny), a stream online będzie dostępny w serwisie Canal+Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.