Niewiarygodne, z kim trenowała pierwsza rywalka Świątek. Jest nagranie

Sama obecność Krejcikovej w gronie uczestniczek turnieju w Rijadzie od początku była przedmiotem wielu dyskusji. Czeszka zajęła dopiero 12. miejsce w rankingu WTA Race, a ponad 70% jej dorobku to 2000 punktów za Wimbledon. Jednak to właśnie dzięki Wimbledonowi Czeszka w ogóle w Arabii Saudyjskiej gra. Wedle nowych przepisów WTA, każda mistrzyni wielkoszlemowa z danego roku ma z góry zagwarantowane miejsce w Finals, o ile utrzyma się w Top 20 rankingu Race.

REKLAMA

Zobacz wideo 2024/2025 Betclic 1 i 2 liga - skróty meczów:

Krejcikova bohaterką jednego turnieju? Ma wiele do udowodnienia

Zasłużenie czy nie, Krejcikova w Rijadzie zagra, a zacznie od starcia z Igą Świątek. Dla Polki będzie to pierwszy występ od porażki w 1/4 finału US Open z Jessicą Pegulą (też jej grupową rywalką w Arabii) sprzed niespełna dwóch miesięcy. Czy Krejcikova to dobra przeciwniczka na start? Z jednej strony Świątek przegrała z nią dwa poprzednie mecze. Jednak z drugiej, jak zauważył komentator tenisa Marek Furjan, Czeszka poza Wimbledonem nie miała wielu udanych turniejów, a ostatnio była bez formy i z kłopotami zdrowotnymi.

Lucie Safarova pomaga rodaczce. Świątek ma się czego bać?

Nie ma wątpliwości, że Krejcikova ma do uciszenia wielu krytyków. Z polskiej perspektywy lepiej, żeby zrobiła to w starciach z Pegulą i Coco Gauff, niż ze Świątek, ale z pewnością także z Polką nie odpuści. Znalazła już nawet nie byle jaką partnerkę do treningów. Mowa o Lucie Safarovej. To jedna z najlepszych czeskich tenisistek w historii. Specjalizowała się w deblu, gdzie w parze z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands pięć razy wygrywała turnieje wielkoszlemowe. Ale i w singlu potrafiła dojść do finału Roland Garros 2015, gdzie pokonała ją Serena Williams. W Rijadzie Safarova będzie ekspertką czeskiego oddziału Canal+.

Do sieci trafiło nagranie z ich wzajemnego treningu w Rijadzie. W dodatku dość intensywnego. Czy ta czesko-czeska kooperacja przyczyni się do zwycięstwa Krejcikovej nad Świątek? Przekonamy się w niedzielę 3 listopada. Tenisistki wyjdą na kort nie przed godziną 13:30. Relacja tekstowa na żywo będzie dostępna na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.