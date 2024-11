Rybakina odpaliła bombę tuż przed startem WTA Finals! Ależ wieści

Jelena Rybakina ma za sobą trudne miesiące. Spadek formy, problemy zdrowotne, nieudane US Open, długa przerwa w grze. Do tego zmieniła trenera, ale ich współpraca zaczęła się sypać. Reprezentantka Kazachstanu znalazła jednak nowego szkoleniowca i to z najwyższej półki. Ogłosiła to na konferencji prasowej dzień przed swoim pierwszym meczem w WTA Finals w Rijadzie.

