Oto co Świątek założyła na sesję przed WTA Finals. "Wygląda rewelacyjnie"

WTA Finals to nie tylko sportowa rywalizacja najlepszych tenisistek minionego sezonu, ale też okazja, by fani mogli ujrzeć je w nieco mniej sportowej, a bardziej wytwornej wersji. Sesja zdjęciowa z pucharem dla zwyciężczyni to już tradycja, a WTA właśnie pochwaliło się pierwszymi fotografiami. Widzimy na nich między innymi rzecz jasna Igę Świątek, która imponowała suknią w kolorze liliowym. Fani w komentarzach są zachwyceni nie tylko nią, ale i resztą stawki. Oberwało się za to organizatorom.

