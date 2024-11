Złe wieści dla Igi Świątek. Ignacik przekazał to kibicom

Kort centralny podczas WTA Finals w Rijadzie ma być jednym z szybszych w kalendarzu. Szybsze są jednak korty treningowe, a na nich Iga Świątek całkiem dobrze sobie radzi. Jednak warunki meczowe a treningowe to dwie różne rzeczy.

Nawierzchnia w Rijadzie może być kłopotem dla Świątek

Zawodniczki biorące udział w tegorocznym WTA Finals wskazują, że kort w Rijadzie jest wolniejszy od nawierzchni na US Open, ale szybszy niż podczas Australian Open. Iga Świątek dodała też, cytowana przez Bartosza Ignacika, że "jest to nawierzchnia zdecydowanie szybsza niż ta, którą mamy w Indian Wells i w Miami".

- To nie są perfekcyjne warunki dla naszej tenisistki, bo wiemy, że ona jednak zdecydowanie lepiej gra na nawierzchniach wolniejszych - stwierdził dziennikarz Canal+ Sport.

Faktem jest, że Świątek jest w stanie zagrać dużo lepszy tenis na wolniejszych kortach i pokazać wtedy więcej swoich atutów. Szybkie korty są z kolei bardziej sprzyjające dla tenisistek grających agresywnie i siłowo. Zdaniem ekspertki Canal+ Sport, Joanny Sakowicz-Kosteckiej, na sesjach treningowych Świątek nie wyglądała na zawodniczkę, która źle się czuje na saudyjskim korcie.

- Jeśli byłaby nawierzchnia z kategorii wolnych, albo wolniejszych, to rzeczywiście byłaby ona skrojona pod Igę Świątek. Tak jak w zeszłym roku w Cancun. Przypomina mi się tutaj wypowiedź Markety Vondrousovej, która użyła dokładnie takich słów, że ta nawierzchnia jest skrojona pod Igę. Tutaj tak nie jest. Bardziej preferuje styl Aryny Sabalenki czy Jeleny Rybakiny, albo Jessiki Peguli, nie mówiąc już o Coco Gauff. Ale patrząc na to, jak wyglądały treningi Igi z Qinwen Zheng czy Aryną Sabalenką, nie odniosłam wrażenia, żeby to Idze przeszkadzało - oceniła Joanna Sakowicz-Kostecka.

Iga Świątek rozpocznie swój udział w WTA Finals w niedzielę, wtedy zmierzy się z Barborą Krejcikovą, triumfatorką tegorocznego Wimbledonu. W grupie zagra jeszcze z Jessiką Pegulą i Coco Gauff. Turniej w Rijadzie to będzie pierwszy występ Świątek od czasu odpadnięcia w ćwierćfinale US Open.