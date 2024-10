W takiej odsłonie Świątek nie widujemy. "Uroda i elegancja"

Iga Świątek (2. WTA) na koniec sezonu przystąpi do WTA Finals, gdzie powalczy o obronienie tytułu sprzed roku, a także o odzyskanie prowadzenia w światowym rankingu, które utraciła na rzecz Aryny Sabalenki (1. WTA). Ostatni turniej odbędzie się w Rijadzie, gdzie Polka zdążyła już zachwycić kibiców.

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Tak Iga Świątek ubrała się na uroczystą kolację przed WTA Finals

We wtorek 29 października 23-latka pojawiła się na ceremonii losowania grup. Była tam jedyną spośród zawodniczek biorących udział w zmaganiach, przez co była bacznie obserwowana przez kibiców. Ci zobaczyli ją w stonowanej stylizacji, konkretnie w ciemnej kurtce i bluzie, a także szarych materiałowych spodniach. Ale to nie wszystko, co miała przygotowane na wyjazd do Arabii Saudyjskiej.

W czwartek odbyła się uroczysta kolacja z udziałem tenisistek. Światek pojawiła się na niej w szarym komplecie złożonym z marynarki oraz spodni o szerokim kroju, do tego miała nieco jaśniejsze buty. Założyła też białą bluzkę, jednak widoczna była górna część jej klatki piersiowej. Do tego pokazała się w makijażu, którego na korcie zazwyczaj nie używa.

Jak stylizację 23-latki ocenili kibice w mediach społecznościowych? Jednoznacznie. "Zachwycająca", "szykowna i elegancka", "stosownie i pięknie", "ładnie", "uroda i elegancja, no prawdziwa królowa" - czytamy w komentarzach pod postem fotografa o pseudonimie Jimmie48.

Iga Świątek pojawiła się na kolacji w zacnym towarzystwie. Ze swoim sztabem wyglądała zjawiskowo

Na wydarzeniu Polka nie pojawiła się sama, towarzyszyli jej najbliżsi współpracownicy: trener Wim Fissette, psycholożka Daria Abramowicz, sparingpartner Tomasz Moczek oraz trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk, który dotarł do Rijadu nieco później niż reszta. Wszyscy prezentowali się bardzo elegancko i zupełnie inaczej niż na kortach, gdzie dominują sportowe stroje.

Dla Igi Świątek oraz jej sztabu to prawdopodobnie jedna z ostatnich chwil na złapanie oddechu przed startem turnieju. Obrończyni tytułu pierwszy mecz w WTA Finals rozegra w niedzielę 3 listopada, jej rywalką będzie Barbora Krejcikova (13. WTA).