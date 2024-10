Sabalenka pokazała, co "zbroiła" razem ze Świątek w Rijadzie

W czwartkowy poranek Iga Świątek (2. WTA) i Aryna Sabalenka (1. WTA) odbyły wspólny trening przed WTA Finals w Rijadzie, który zakończył się meczem sparingowym oraz nagrywaniem krótkiego wideo. Co panie nagrywały? W kulisach przedstawionych przez Canal+ Sport było widać Świątek proponującą Sabalence, żeby ta zatańczyła, a wtedy Polka nadepnie na telefon, żeby zrobić przejście do kolejnego segmentu wideo. Wyszła z tego zabawna sytuacja, bo Świątek nieco za mocno wczuła się w rolę. - Nie ma problemu, nowy już czeka na mnie w domu, nie martw się - mówiła ze śmiechem Sabalenka, gdy Świątek nadępnęła na jej telefon.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Iga Świątek i Aryna Sabalenka od wspólnego treningu do uroczystej kolacji

Wieczorem wyjaśniło się, jakie dokładnie wideo nagrywały obie tenisistki. Sabalenka opublikowała na Instagramie krótką rolkę, w której najpierw ze Świątek tańczą, Polka depcze telefon, a następnie mamy przejście do tenisistek ubranych w wieczorne kreacje przy okazji uroczystej kolacji poprzedzającej WTA Finals.

"Dzisiaj wieczorem inny rodzaj serwowania" - napisała Sabalenka.

Przy okazji fani w mediach społecznościowych zauważyli, że Świątek z Sabalenką zaczęły obserwować się na Instagramie, co tylko pokazuje, że panują między nimi koleżeńskie stosunki poza kortem.

A jak przebiegł ich czwartkowy sparing? - Odnoszę wrażenie, że to był tak zacięte, że chyba nawet panie nie zdążyły rozegrać całego seta. To się bardzo przyjemnie dzisiaj oglądało. Iga z Aryną dały taki mały koncercik, taką bardzo obiecującą zapowiedź tego, czego my się możemy tutaj w Rijadzie spodziewać - relacjonował Bartosz Ignacik.

A kiedy Iga Świątek rozpocznie grę w WTA Finals? W niedzielę 3 listopada meczem z Barborą Krejcikovą (13. WTA). Kolejnymi dwiema rywalkami Polki w fazie grupowej będą Coco Gauff (3. WTA) i Jessica Pegula (6. WTA). Relacje tekstowe z tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.