To już pewne. Rosjanka zastąpi Navarro w WTA Finals. Zagra ze Świątek?

Po blisko dwóch miesiącach Iga Świątek (2. WTA) wraca do rywalizacji. Świątek będzie rywalizować w turnieju WTA Finals w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, który będzie się odbywać w dniach 2-9 listopada. Świątek trafiła do grupy pomarańczowej z Coco Gauff (3. WTA), Jessiką Pegulą (6. WTA) oraz Barborą Krejcikovą (13. WTA). W trakcie blisko dwumiesięcznej przerwy doszło do zmian w sztabie szkoleniowym Świątek - następcą Tomasza Wiktorowskiego został Belg Wim Fissette, który dawniej współpracował m.in. z Naomi Osaką czy Angelique Kerber.

Świątek będzie broniła tytułu w WTA Finals z zeszłego roku. Wtedy Polka wygrała 6:1, 6:0 w finale z Pegulą w meksykańskim Cancun. - Większe szanse na jedynkę na koniec sezonu ma Aryna Sabalenka (1. WTA). Na Idze ciąży obowiązek wygrania całego turnieju, a do tego pozostaje zależna od wyniku Sabalenki. Ma przed sobą trudne zadanie. Polka nie jest główną faworytką do wygrania WTA Finals, w tej roli w Rijadzie wystąpi Aryna Sabalenka - mówi Marek Furjan w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

W grupie fioletowej WTA Finals, poza Sabalenką, znalazła się Jelena Rybakina (5. WTA), Qinwen Zheng (7. WTA) oraz Jasmine Paolini (4. WTA).

Zmiany w składzie WTA Finals. Rosjanka pierwszą rezerwową

W przypadku singlowego turnieju WTA Finals organizatorzy są przygotowani na ewentualne zmiany w składach grup. Pierwotnie w gronie rezerwowych w Rijadzie miały się pojawić dwie Amerykanki: Emma Navarro (8. WTA) oraz Danielle Collins (10. WTA). Navarro jednak nie pojawi się w Arabii Saudyjskiej, ponieważ nie doszła do pełni dyspozycji fizycznej po przebyciu wirusa. Jej miejsce na liście rezerwowej zajęła Rosjanka Daria Kasatkina (9. WTA), a tuż po niej w kolejności jest właśnie Collins.

Kasatkina może zatem wejść do rywalizacji w turnieju finałowym WTA w Rijadzie, jeżeli któraś z tenisistek wycofa się z rywalizacji. Jak informuje oficjalna strona WTA, za samą obecność jako rezerwowa Kasatkina i Collins otrzymają po 140 tys. dolarów (blisko 562 tys. złotych). W przypadku zagrania dwóch spotkań w grupie, rezerwowa zainkasuje 250 tys. dolarów (ponad 1 mln złotych). Zwyciężczyni WTA Finals zarobi co najmniej 4,45 mln dolarów (17,8 mln złotych), co jest rekordową nagrodą w tym turnieju.

Kasatkina wygrała dwa turnieje rangi WTA w tym sezonie - odpowiednio w czerwcu w Eastbourne (WTA 500) i w październiku w Ningbo (WTA 500). Dodatkowo Rosjanka dotarła do finału turniejów w Adelajdzie, Abu Dhabi, Charleston i Seulu.

Kasatkina znajdowała się najwyżej w rankingu WTA w październiku 2022 r., gdy zajmował ósme miejsce. Aktualnie Rosjanka jest w rankingu o pozycję niżej. Świątek ma z Kasatkiną bilans 5-1, a z Collins bilans 7-1.

Świątek rozpocznie rywalizację w WTA Finals w niedzielę od meczu z Barborą Krejcikovą, który rozpocznie się po godz. 13:30. Polka i Czeszka pojawią się na korcie po zakończeniu meczu deblowego między parami Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe a Hao Ching-Chan / Weronika Kudermietowa. Relacja tekstowa na żywo z meczu Świątek - Krejcikova w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.