Mistrzyni olimpijska wróciła po 414 dniach. Pokaz siły w 73 minuty

Belinda Bencic od ponad roku nie pojawiała się na korcie. Ostatni mecz zagrała 12 września 2023 r., kiedy to przegrała w San Diego z Aliaksandrą Sasnowicz (143. WTA) 3:6, 6:3, 2:6. Później 15. wówczas rakieta świata poinformowała, że spodziewa się dziecka i wycofała się z dalszej rywalizacji. W kwietniu tego roku Szwajcarka ogłosiła, że została mamą. Urodziła córeczkę o imieniu Bella. Ostatnio intensywnie pracowała nad powrotem do optymalnej formy fizycznej i w końcu w środę ponownie wyszła do gry.

Kapitalny powrót. Belinda Bencic nie grała przez ponad rok. Rywalka i tak była bez szans

Mistrzyni olimpijska z Tokio, która ma na koncie osiem wygranych turniejów WTA, w międzyczasie została wykreślona ze światowego rankingu, dlatego teraz musiała przystąpić do zawodów dość niskiej rangi - ITF W75 w Hamburgu. W pierwszej rundzie zmierzyła się z Rosjanką Julią Awdiejewą (238. WTA). 22-latka nie sprawiła jej jednak żadnych problemów. Bencic pokazała pełną dominację i w zaledwie godzinę i 13 minut wygrała 6:3, 6:1.

U boku 27-letniej Szwajcarki podczas spotkania z Rosjanką pojawił się też nowy szkoleniowiec. A był nim... Iain Hughes - ten sam, z którym nie tak dawno pożegnała się Magda Linette. Bencic w przeszłości miała już okazję z nim współpracować.

Tak Bencic przywitała się po urlopie macierzyńskim. "I jesteśmy z powrotem!"

Zwycięski powrót na kort bez wątpienia był dla niej wielkim wydarzeniem. Dlatego też zaraz po nim podzieliła się specjalnym wpisem w mediach społecznościowych. - I jesteśmy z powrotem! Z jedną osobą więcej w drużynie. Dziękujemy Hamburskiemu Związkowi Tenisa za dziką kartę, a runda druga rusza już jutro! "Baby" robi krok naprzód - napisała na platformie X.

W drugiej rundzie rywalką Bencic będzie Anastasia Kulikova (296. WTA). Finka w pierwszym meczu w Hamburgu rozprawiła się z turniejową szóstką Lolą Radivojević (174. WTA) 6:2, 6:1. Panie zmierzą się w ten czwartek 31 października.