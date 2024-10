Oto pięta achillesowa Igi Świątek. "Nie mam nawet na to czasu"

Igi Świątek jest jedną z najlepszych tenisistek na świecie. W karierze wygrała już 22 turnieje rangi WTA, w tym cztery French Open (2020, 2022, 2023, 2024) i jeden US Open (2022). Ponadto docierała do półfinału Australian Open w 2022 oraz ćwierćfinału Wimbledonu w 2023 roku.

Przed tegorocznym Wimbledonem Świątek na konferencji prasowej została zapytana o to, co tak naprawdę lubi w tenisie. - Co lubię w tenisie? Dużo wygrywam, to lubię. Nie wiem, tenis daje mi to życie, jakim mogę teraz żyć. Oprócz tego sama satysfakcja z robienia postępów w niektórych rzeczach, które wcześniej nie wychodziły mi tak dobrze - przyznała.

W wolnym czasie Świątek sięga po książki. 23-latka jest wielką miłośniczką literatury, co sama niejednokrotnie podkreślała w różnych wywiadach. - Swoją miłość do czytania odkryłam prawdopodobnie w wieku 17 lat. Po prostu poczułam się mniej samotna na świecie. To była po prostu zabawa połączona z dobrym spędzaniem czasu i poznawaniem ludzi, o których się czytało. To bardziej tak, jakbyś czuł, że są twoimi przyjaciółmi - opowiadała Polka w podcaście WTA Insider.

Szczere wyznanie Igi Świątek. Wyznała, w czym jest zła

A do czego Świątek ma dwie lewe ręce? - Do gotowania. Nie jestem nawet w stanie trzymać się przepisu i chyba to tyle - wyznała swego czasu w rozmowie z Tomaszem Smokowskim na Kanale Sportowym.

- Wiem, że jak przyjdzie taki etap w moim życiu, że będzie mi na tym zależało, to się nauczę, ale teraz nie mam nawet na to czasu - dodała.

Aktualnie Świątek jest Rijadzie, gdzie szykuje się do rozpoczynającego się w sobotę turnieju WTA Finals. W zawodach weźmie udział osiem najlepszych tenisistek świata - Polka trafiła do grupy pomarańczowej, a jej rywalkami będą Coco Gauff, Jessica Pegula i Barbora Krejcikova.