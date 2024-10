Eugenie Bouchard wrzuciła takie zdjęcie i się zaczęło. Lawina

Eugenie Bouchard największe sukcesy tenisowe miała w 2014 roku. Wtedy Kanadyjka została jedną z gwiazd światowego touru. Bouchard zagrała w finale Wimbledonu i półfinałach Australian Open oraz Roland Garros, a w rankingu WTA zajmowała piątą pozycję.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Eugenie Bouchard znów zachwyca. Lawina komentarzy

Eugenie Bouchard od lat nie jest już jednym z najgorętszych nazwisk w świecie tenisa. Przynajmniej jeśli chodzi o tematy sportowe. O jej życiu prywatnym cały czas jest bowiem głośno. Ostatnio Kanadyjka udzieliła wywiadu Valerii Lipovetsky, w którym ujawniła, że tenis pomaga zwiększyć seksapil. - Tenis, przede wszystkim, jest świetnym sportem dla tej seksapilowej strony - powiedziała Kanadyjka. - Nosimy krótkie spódniczki. Nosimy podkoszulki. Fajnie jest włączyć telewizor i to oglądać - mówiła.

Teraz Bouchard znów zwróciła na siebie uwagę mnóstwa internautów. Kanadyjka na koncie na Instagramie (obserwuje go ponad 2,3 mln) zamieściła kilka zdjęć, w których pozuje w kostiumie krowy. W dodatku na niektórych z nich trzyma karton z mlekiem. Pod tym postem było sporo różnych komentarzy: "Jesteś świętą krową", "Wyglądasz absolutnie świetnie", "Jesteś niesamowita", "Wow, oszałamiająca kowbojka", "O mój Boże, ten kostium to złoto" - to niektóre z nich. Post zebrał już 42 tys. polubień i ponad 700 komentarzy.

Obecnie Bouchard zajmuje dopiero 1010. miejsce w rankingu WTA. W tym roku zagrał tylko cztery mecze, dwa z nich wygrała. Najpierw w maju na turnieju W75 Zephyrhills w Stanach Zjednoczonych pokonała Litwinkę Justinę Mikulskyte (227. WTA) 6:1, 6:2 i Węgierkę Fanny Stollar (468. WTA) 6:1, 2:6, 6:4, a następnie - w starciu z Kaylą Day (196. WTA) w ćwierćfinale - skreczowała.

Potem w sierpniu w kwalifikacjach do turnieju w Toronto Bouchard przegrała 7:5, 5:7, 4:6 z Moyuką Uchijimą (Japonia, 55. WTA).